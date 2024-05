EN VIVO: Sigue aquí el primer debate entre los candidatos de la alcaldía Iztacalco

José Rodolfo Ávila remarca que no tiene compromiso con partidos, sino con los vecinos. "Queremos un gobierno en las calles; no nos vamos a meter en la oficina", dice. El candidato asegura que Iztacalco está abandonado y deteriorado, pues señala que está demostrado que sólo responden los candidatos a sus propios intereses; por ello dice que es necesario un gobierno ciudadano alejado de la corrupción y la deshonestidad. Asegura que no gobernará, como lo haría Ordoñez, con los intereses de tres partidos (PAN, PRI y PRD) y hasta de un cuarto tras la suma del exaspirante de Movimiento Ciudadano. Recuerda que constitucionalmente el soberano es el pueblo. Pide no caer en la compra de voto y evitar un fraude.

Finalmente rechaza despidos en la alcaldía.