Morena acusa de parcial al IEPC Jalisco; exige destitución de consejeros electorales

La candidata de Morena al gobierno de Jalisco, Claudia Delgadillo, presentó ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en la entidad, una queja contra el aspirante emecista Pablo Lemus Navarro por violencia en razón de género. Y Morena adelanta que exigirá la destitución de consejeros electorales por parcialidad.

Delgadillo insiste en que las encuestas electorales la colocan diez puntos arriba de Lemus: “están tan desesperados que han pagado miles de pesos en guerra sucia a mi persona, a través de las redes sociales. No han parado. Han violentado. Lo han hecho mediante la fuerza pública en todas nuestras brigadas, en todos los municipios. No solo quitan las lonas, quitan los medallones de los camiones y nos quitan los espectaculares. Con esta guerra sucia están confirmando que vamos muy bien”.

Las candidatas de Morena a distintos cargos, Leonel Cota quien es el delegado en Jalisco de la campaña de Claudia Sheinbaum, Pedro Kumamoto y Chema Martínez aspirantes guindas a las alcaldías de Zapopan y Guadalajara expresaron el respaldo a Delgadillo y acusan guerra sucia.

“No pasarán los violentos y no pasarán sus insultos, Claudia, aquí te respaldamos. No estás sola”, dijo el aspirante morenista a la alcaldía de Zapopan, Pedro Kumamoto, al tiempo de acusar que la Policía Municipal con pretextos está deteniendo a varios jóvenes que participan en su campaña política.

“Aparecieron tirados una serie de panfletos en el tren ligero en la estación Belisario Domínguez. No tengo inconveniente al golpeteo hacia mi persona, a mí no me afecta, no me dobla, al contrario, me hace seguir siendo con más fuerza el portavoz de las tapatías y los tapatíos, de la realidad violenta que se vive, de la realidad corrupta”, subrayó José María ‘Chema’ Martínez, abanderado guinda a la alcaldía tapatía.