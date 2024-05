Álvarez Máynez se lanza contra marcha del 19 de mayo: "es ilegal, deshonesta y una traición"

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que la marcha programada para el 19 de mayo, a la cual asistirá la aspirante de la coalición Fuerza y corazón por México, Xóchitl Gálvez, previo al último debate, es ilegal, deshonesta y traiciona a quienes creyeron que era un esfuerzo ciudadano.

“Por supuesto que es ilegal, que es deshonesto. Que es una traición a quienes creyeron que ese era un esfuerzo ciudadano, no partidista, no electoral… La verdad es que es muy incongruente lo que están haciendo. Es una traición a la esencia de lo que convocaron. Pero bueno, no podíamos esperar otra cosa de quienes han fallado una y otra vez a México”, declaró.

Foto: Especial

Al término de su presentación con jóvenes de la Universidad Panamericana de Guadalajara, lamentó el papel que están jugando los partidos de la oposición, pues considera que no se están concentrando en ganar la Presidencia de la República, sino que quieren garantizar las posiciones plurinominales de los dirigentes del PRI y del PAN, Alejandro Moreno y Marko Cortés.

Y en lugar de que se trate de la presencia de México, pues ahora se trata de las pluris de Alito, de Marco Lo que están defendiendo. La verdad es que es muy incongruente lo que están haciendo. Es una traición a la esencia de lo que convocaron. Pero bueno, no podíamos esperar otra cosa de quienes han fallado una y otra vez a México.

El abanderado del partido naranja agregó que Alejandro Moreno y Marko Cortés no tienen idea de lo que es bueno para el país, pues han sido los mexicanos quienes se los han hecho saber, ya que son los primeros en atacar el pluralismo.

Yo creo que Marko y Alito no tienen idea de lo que es bueno para el país, y así se lo han hecho saber los mexicanos a ellos. Que no creen en la democracia. Justamente, ¿cómo es posible que quienes dicen defender la democracia sean los primeros en atacar el pluralismo?

Destaca consolidación del partido en occidente del país

Foto: Especial

Finalmente, Álvarez Máynez presumió como el partido político que encabeza se ha ido consolidando en los estados del occidente como lo son en Guadalajara, Colima, Guanajuato y Nayarit.