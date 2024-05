Asegura Máynez que tiene autonomía y que de ganar la elección no gobernaría Movimiento Ciudadano

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que de ganar la próxima elecciones no gobernará con sus compañeros del partido político, ya que tiene margen de autonomía e independencia.

“Lo que me hace diferente es que yo no voy a gobernar con mis amigos de Movimiento Ciudadano con los diputados o senadores de Movimiento Ciudadano, con quien me haya pagado la campaña, sino que tengo un margen de autonomía muy superior al de las candidatas por haber respetado la ley", dijo.

El emecista agregó que las 33 visitas a las universidades no cuestan dinero y aseguró que ha hecho una campaña "centrada en las ideas, en las causas, y en las propuestas; eso me permitiría tener un margen de independencia y autonomía que me permite invitar a las personas más preparadas, a las personas más honestas, más comprometidas a los espacios relevantes de la administración pública en materia de salud educación de seguridad de cultura de todos los ejes del gobierno”.

Perfila labor de jóvenes dentro de su programa de gobierno

Durante su visita al Tecnológico de Monterrey, en Nuevo León, indicó que serían las y los jóvenes quienes les ayudarían a modificar los instrumentos dentro de su gobierno y manifestó, “el respaldo mayoritario de las jóvenes y de los jóvenes nos daría una capacidad de legitimidad de nuestro plan de gobierno de nuestras propuestas públicas que es necesaria para gobernar”.

Al ser cuestionado por los estudiantes sobre la política exterior del país, el candidato del partido naranja detalló que al ganar la elección, la primera reunión que tendría, seria con el presidente de la Brasil, Lula da Silva, ya que su agenda política es compatible con la de México.

“Por eso he dicho, el primer presidente, el primer jefe de Estado con el que yo me reuniría de ser electo presidente, es con el presidente de Brasil Lula Da Silva que tiene una agenda climática migratoria, de derechos humanos, compatible con los intereses de México y que una mayor integración latinoamericana puede fortalecer la posición de negociación de México con los Estados Unidos”, explicó.

Finalmente, al participar en la dinámica realizada por los estudiantes, “se queda, se va o se modifica”, sostuvo que el AIFA se queda, la refinería Dos Bocas se va y modificaría el Tren Maya. Respecto a sus compañeros de partido Enrique Alfaro, Samuel García y Dante Delgado, dijo que modificaría a Enrique Alfaro, Dante Delgado se iría porque por voluntad propia quiere emprender otro proyecto y Samuel García se quedaría.