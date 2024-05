Xóchilt Gálvez asegura que su candidatura va a la alza tras el segundo debate

La candidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez, afirmó que la gente está despertando y se está quitando el miedo para votar por ella el próximo dos de julio. En entrevista, tras reunirse con hoteleros de Los Cabos, Baja California, Gálvez Ruiz indicó que tras el segundo debate la ciudadanía se dio cuenta de que va en serio su lucha contra la inseguridad y la corrupción que, dijo, representa Morena y su candidata Claudia Sheinbaum.

“Como que la gente dijo: si Xóchilt tuvo la valentía de decirle lo que le dijo a Sheinbaum en su cara, de llamarle a Morena un narcopartido. Pues como que la gente dice…me llama mucho la atención el letrero del señor, de "tiene más o varios que muchos", ¿no? Es como que los señores dicen no manches, o sea esta señora nos está demostrando que tiene fuerza, que tiene…. y no la podemos dejar sola.”, indicó.

Sigue leyendo:

Plantea Xóchitl Gálvez la construcción de 5 millones de viviendas

Xóchitl Gálvez descarta montaje en denuncia de crematorio clandestino en CDMX

Xóchilt Gálvez aseguró que la gente está harta de la inseguridad y desean un cambio

Y es que la abanderada del PAN, PRI y PRD, destacó que hay un voto oculto que es el que está saliendo a flote, ante el hartazgo por falta de seguridad y oportunidades de desarrollo.

“Hay un voto oculto importante. Porque pues la gente no le gusta la inseguridad que se vive. La candidata de las mentiras va a Celaya a ofrecerle paz ¿Por qué no se las da ahorita? Porque el gobierno no le entra y resuelve el tema de la inseguridad en Guanajuato, si todos los delitos son de carácter federal, pues porque no quiere. Entonces, ¿por qué no han resuelto el tema de los medicamentos? ¿Por qué no han resuelto el tema de la inflación?”, abundó.

En este sentido, criticó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador haya dado a conocer el caso de María Amparo Casar, y la muerte de sus esposo, Carlos Márquez Padilla, con documentos personales y señaló que esto “es una señal clarísima de la desesperación del presidente”.

“Toda mi solidaridad con ella es una mujer impecable y si le asignaron una pensión, se la asignaron, punto”, señaló Xóchilt Gálvez.

Xóchitl Gálvez indicó que en el caso de los hoteleros y prestadores de servicios, estos han sido abandonados y no hay apoyos de los gobiernos estatales y federales para impulsar la inversión y el empleo.

“Pues no hay agua, no hay energía, los alcaldes han sido unos bandidos de Morena, reciben 5 mil millones de predial, es una locura. Para no tener resuelto los temas de basura, de agua, de energía, del municipio, me parece increíble”, dijo.

Señaló que si es posible dar incentivos y apoyar a los trabajadores para que incluso, puedan acceder a una vivienda digna, ya que denunció que muchos de ellos, viven en casa de cartón y sin los servicios adecuados para tener un buen nivel de vida, en un lugar en donde, en un hotel de lujo, se pagan hasta mil dólares por noche.