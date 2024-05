En Jalisco, dos candidatos a alcaldes renuncian de última hora

A unas horas de las elecciones, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) confirmó la cancelación de las planillas de candidaturas de la alianza "Sigamos Haciendo Historia en Jalisco" para el municipio de Mazamitla (Hagamos) y Tuxpan (PVEM). La renuncia de ambas personas candidatas se informó y ante la falta de presentación de sustitución de candidaturas, las planillas quedaron incompletas.

“En consecuencia, las marcas que se realicen en los espacios que originalmente se previó para las planillas canceladas se considerarán como votos nulos”, detalló el secretario ejecutivo del IEPC Jalisco, Christian Flores Garza.

Jorge Magaña contendía por la alcaldía de Mazamitla Foto: Facebook Jorge Magaña

Para la académica de la Universidad de Guadalajara y analista electoral, Mónica Montaño Reyes, todo parece indicar que el crimen organizado estaría detrás de las renuncias, especialmente si se sigue el rastro en cada uno de los municipios. Por ejemplo, en Mazamitla, Jorge Magaña (Partido Hagamos) buscaba la reelección y en el municipio de Tuxpan también recientemente hubo muestras del poderío delincuencial.

“Cuando estamos viendo renuncias, inmediatamente pensamos en amenazas. En el caso de Mazamitla están documentadas, sí recibió amenazas el candidato que buscaba reelegirse. Mazamitla ha sufrido en los últimos meses de manifestaciones de los cárteles (de la droga), desde entrega de juguetes, regalos el Día de Reyes, etc. Sí concuerdan los perfiles con que esté relacionado con el crimen organizado, porque ha habido violencia anteriormente, no estamos confirmándolo ahora con las pruebas que tenemos, no podríamos decirlo, pero si seguimos las pistas de lo que ha habido en meses pasados, lo que se observa es que sí puede hacer influencia del crimen organizado”, comentó Mónica Montaño en entrevista con El Heraldo de México.

Como las boletas electorales ya están impresas, si la coalición cancelada recibe votos ciudadanos el próximo domingo 2 de junio, se considerarán votos nulos.