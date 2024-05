Después del 2 de junio, la democracia se fortalecerá: Ignacio Mier

El coordinador de Morena, en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que hay condiciones para que todos los mexicanos salgan a votar en libertad con lo que la democracia de México saldrá fortalecida y consolidada después del 2 de junio.

El también candidato a senador de la República resaltó que durante la etapa de campañas que termina, se pudo ver que hay ánimo e ilusión en la gente para apoyar el proyecto de continuidad de la transformación.

“Se ve esperanza en los rostros de la gente, en medio de sus necesidades, de la adversidad con los gobiernos municipales que no dan resultados, vi ilusión, el estado está en calma para que la gente pueda salir libremente a votar”, dijo.

Previo al inicio de la veda electoral, Mier Velazco, consideró que el Instituto Nacional Electoral tiene las herramientas para garantizar un proceso transparente, seguro e imparcial, pues desde la Cámara de Diputados se contribuyó a eliminar las cuotas en la elección de los consejeros electorales y hoy el INE es una institución sólida, sin intereses de partido y con consejeros independientes.

“Fueron producto, ya no de un padrino político o de un partido, porque a mí me parecía una estupidez y una ofensa a los ciudadanos que los consejeros electorales los pusieran los partidos políticos si se trata de que haya imparcialidad, no que los partidos metan su cuchara”, expuso.