La verdadera izquierda hará el cambio en el distrito 12: Laura Domínguez

Hemos creado un verdadero lazo de confianza entre los ciudadanos y eso es el verdadero motor del cambio, así lo declaró la candidata a diputada local del PT por el distrito 12, Laura Domínguez, durante las actividades organizadas antes del periodo de reflexión de cara a las elecciones del 2 de junio.

Señaló que su labor apenas empieza y que continuarán trabajando incansablemente para asegurar que cada propuesta de las ciudadanas y ciudadanos del distrito 12 sea escuchada en el Congreso Local y resuene en todo el estado de Hidalgo.

Laura Domínguez, quien busca el distrito 12 que conforman las colonias de Pachuca y Mineral de la Reforma, dijo sentir que esta campaña la ha cambiado y la ha hecho más consiente de la gran responsabilidad que tiene de hacer las cosas diferentes,

En ese sentido, se comprometió a no olvidar las voces que a lo largo de los días de campaña se acercaron para compartir sus inquietudes, sus historias y sus luchas, pero también su dolor.

“Quiero decirles que los escuché, que también me he sentido como ustedes, que también he tenido miedo, que también he sentido ese cansancio de que en lugar de avanzar parezca que retrocedemos, que las instituciones y los gobiernos nos han quedado a deber pero sobre todo nos han abandonado cuando les hemos dado nuestro voto de confianza.”