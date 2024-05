Acompaña Santiago Taboada a Daniel Ordoñez en su cierre de campaña en Iztacalco

El candidato de Va X la Ciudad de México (PAN, PRI, PRD) a la jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, acudió al cierre de campaña de Daniel Ordoñez, en Iztacalco, donde aprovechó su mensaje para hacer un llamado a la militancia a que convenzan a los indecisos.

Al participar en el evento que se llevó a cabo en la colonia Agrícola Oriental, afirmó que el 2 de junio la ciudadanía tiene una cita que no se puede perder, ya que es el día en el que se elegirán a los próximos gobernantes.

En ese sentido, indicó que por varios años los habitantes de Iztacalco han sido abandonados e intimidados para continuar con un modelo que sólo beneficia a unos cuantos.

Por ello, pidió a los presentes no desistir de su deseo de cambio y darle un voto de confianza al proyecto que representa para que así puedan mejorar las condiciones de vida en todas las colonias de la capital.

El aspirante mencionó que tras los recorridos que realizó por las diversas colonias de la alcaldía notó varios problemas de vivienda, agua y seguridad, mismos que se comprometió a combatir en caso de ser elegido el próximo jefe de Gobierno.

Como muestra de su voluntad, Taboada Cortina signó cada uno de los puntos de su estrategia para la demarcación y afirmó que en la localidad se nota un gran deseo de cambio.

“Nunca pensaron que íbamos a entrar a esas colonias, que decían que no fuéramos que porque nos iban a hacer algo y no es cierto, la gente de esas colonias salió de sus puertas, salió de sus casas y nos pidió que a pesar de que le colocaban la propaganda porque si no les quitaban el programa, esa gente nos decía: ganen porque queremos un cambio. Queremos vivir mejor”, explicó.