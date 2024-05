Eugenio Derbez llama a sus seguidores a votar en un VIDEO

En una larga reflexión compartida a través de su cuenta oficial de X, el actor y productor Eugenio Derbez animó a sus seguidores a votar, al mismo tiempo que reflexionó sobre los partidos políticos nacionales y sus candidatos.

En un video de casi siete minutos de duración, Derbez llamó a las nuevas generaciones a emitir su sufragio sin importar el candidato de su elección pues, de esta manera, estarían haciendo que su voz se escuche.

“Últimamente he estado leyendo y escuchando que, según datos oficiales, los jóvenes son los que menos votan, los que menos participan en las decisiones de este país. ¡Y es absurdo! Es absurdo porque este es el país que se les va a quedar a ustedes.

“Este es el país en el que van a vivir ustedes y sus hijos mucho más tiempo que nosotros los adultos. Por eso tienen que votar, para ser escuchados”, señala el comediante en el clip que rápidamente obtuvo más de 28 mil reacciones.

“No existe candidato perfecto”

En su discurso, Derbez cargó en contra de todos los partidos políticos que participan en las elecciones, señalando que en todos ellos han existido casos de corrupción, aunque destacó que, seguramente, incluso en estos institutos deberá haber gente honesta.

“Ya sé que muchos estamos desilusionados porque todos, absolutamente todos los partidos políticos nos han fallado, nos han robado, nos han engañado, pero no por eso vamos a dejar de votar y dejarlos hacer lo que quieran.

“Finalmente, yo creo que esto no se trata de partidos. ¿Por qué lo digo? Porque además de que todos los partidos nos han fallado y engañado, no hay un solo partido ‘puro’ o ‘con gente nueva’. En todos los partidos políticos hay gente de los otros partidos”, destacó.

El protagonista de “No se aceptan devoluciones” insistió en el hecho de que los políticos que un día defendían unos colores ahora se encuentran en otro partido, por lo que pidió votar por las personas, más allá de su filiación partidista.

“Yo no creo que en todos los partidos haya gente corrupta. Y sí, en todos esos partidos ha habido corrupción, pero debe de haber alguien honesto, alguien que quiera a México por encima de sus intereses.

“Por candidatos como esos, son por los que tenemos que salir a votar (...) Quizá no haya un candidato perfecto, quizá no es precisamente lo que queremos, pero de lo que sí estamos seguros es de lo que no queremos”, remató Derbez.