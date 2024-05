Sheinbaum reporta cobertura de casi 100% de representantes en casillas electorales

Para defender el voto el próximo 2 de junio, hay una cobertura de casi el 100 por ciento de las casillas en el país, reportó la candidata presidencial por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum.

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que 170 mil mesas directivas de casilla se van a instalar, el próximo 2 de junio.

La poseedora del bastón de mando de la Cuarta Transformación hizo un llamado a la población a no vender su voto.

De tal manera que no haya absolutamente nada que pueda cuestionar nuestro triunfo y al mismo tiempo a la ciudadanía: que no se deje comprar su voto , sobre todo, que ni entregue credenciales de elector, porque ése es el nuevo mecanismo", solicitó.

Dicho modus operandi, explicó, es que los ciudadanos reciben 1,500 pesos a cambio de entregar su credencial; la intención es retenerla para que no hagan efectivo su voto.

Yo siempre lo he dicho, cuando estuve en Iztapalapa, en la Ciudad de México, cuando pregunto en un mitin 'me dicen que aquí están comprando votos' y me dicen casi unánime: sí, ¿que eso no es fraude electoral? (...) de que ellos quieren comprar votos, que está en su ADN, estos mecanismos de coerción o compra del voto está en su ADN", agregó la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México.