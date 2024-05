Marko Cortés: "La gente ya despertó y ya no tiene miedo"

Este domingo 19 de mayo, se llevó a cabo el tercer y último debate entre los candidatos a la Presidencia de la República: Claudia Sheinbaum, de "Sigamos Haciendo Historia"; Xóchitl Gálvez, de "Fuerza y Corazón X México", y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

Al respecto Markó Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que pese que "quisieron evitar que la gente acudiera a la concentración" en el Zócalo capitalino, las clases medias se dieron cita en la marcha de Marea Rosa, pues afirma que nada les impidió apoyar al movimiento.

La CNTE no se movió, la mandaron para que la gente tuviera miedo, todo eso no le sirvió, completamente lleno no solo el Zócalo, sino también las bocacalles. México despertó y está perdiendo el miedo y hoy el que tiene miedo es el presidente.