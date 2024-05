Votemos pensando en el bien de Coyoacán: Giovani Gutiérrez

"¡Estamos a un mes de la victoria y a esta campaña ya nadie la para!", señaló Giovani Gutiérrez, candidato de la coalición "Va X La Ciudad de México".

Asimismo, el aspirante a la alcaldía Coyoacán pidió a las y los ciudadanos acudir a las urnas y emitir su voto pensando en el bien de la demarcación, de la Ciudad y del país.

"A pesar de la guerra sucia, de las campañas negras que han intentado armar y no les han funcionado, llamó a las y los ciudadanos a que, a un mes exacto de las elecciones, acudan a votar para seguir construyendo este proyecto que sí da resultados".

Gutiérrez Aguilar acompañó a Santiago Taboada a una jornada para pega de calcomanías con unos mil 500 operadores del volante en el estacionamiento del Estadio Azteca.

En entrevista, el candidato de la alianza PRI, PAN y PRD sostuvo que por más campañas negras que emprendan los adversarios, la calumnia no tendrá efecto, pues el divisionismo es una apuesta en la que ellos siempre van a perder.

"Llevamos un mes de campaña y nos quedan 27 días para la victoria. Por más intentos que han hecho, no han logrado ni lograrán detener esta campaña. Los datos están ahí muy claros: no hay encuesta que nos dé menos de dos dígitos de ventaja sobre cualquier otra candidatura. Quienes vamos a hacer historia nuevamente, seremos nosotros, no los que siembran odio y división".