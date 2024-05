EN VIVO: Xóchitl Gálvez "La esperanza ya cambió de manos" así inicia la candidata el Tercer Debate Presidencial

A su llegada al tercer y último debate presidencial, la candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que la concentración denominada "La Marea Rosa" convocó a miles de personas, a tal grado que el Zócalo de la Ciudad de México les quedó chiquito.

En entrevista a medios a su llegada al Centro Cultural Universitario Tlatelolco, la abanderada de oposición sostuvo que más de 80 ciudades se sumaron a las manifestaciones de "la Marea Rosa".

"Me siento contenta, fue una gran marcha, una gran respuesta ciudadana, más de 80 ciudades en todo México salieron a la calle a defender la democracia, a apoyar este proyecto que defiende la democracia y que defiende la vida, la verdad y la libertad, el Zócalo nos quedó chiquito. Necesitamos un Zócalo más grande. Lo más importante fue espontáneo que no necesitan camiones. La gente llegó con su propio pie y convencida de qué hay un una presidenta que va a unir y no va a dividir", aseguró.

En este tercer debate, la candidata presidencial dijo que son temas muy interesantes como migración y política económica.

"Vengo con un triple de energía. Destaco esta respuesta ciudadana que la Marea Rosa se convirtió en una activismo político, antes que partido tenemos patria y y eso el pueblo lo ha entendido y la verdad de las cosas es que estos 15 días vamos a cerrar con una fuerza tremenda y obviamente el gobierno se va a poner mucho más violento, pero aquí los espero, soy una mujer que está trabajando duro, y estoy convencida que ya ganamos y vamos a ganar, pero no hay que aflojar", aseveró.

En este tercer y último debate presidencial, Xóchitl Gálvez Ruiz trajo de invitadas a mujeres migrantes, algunas víctimas de violencia, pues hoy se va a hablar de política exterior, de pluralismo y democracia, así como división de poderes.

Con información de Carlos Navarro