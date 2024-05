MC abandona campaña en la Costa Chica ante falta de condiciones de seguridad

Ante la falta de condiciones de seguridad, la planilla de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Las Vigas, municipio de la región Costa Chica de Guerrero, anunció que suspenderá sus actividades de proselitismo, a trece días de los comicios del 2 de junio.

En un comunicado, la planilla encabezada por Thalia Mejía Molina, señaló que la noche de este jueves: “decidimos detener definitivamente nuestra campaña, lo hacemos porque no existen las condiciones necesarias para seguir caminando hacia el domingo 2 de junio”.

El comunicado fue emitido este jueves 16 de mayo

Foto: Especial

“Agradecemos su confianza hacia nosotros, nos nutrimos de su lealtad y su cariño, ustedes nos abrieron las puertas de sus hogares, nunca podremos pagar su respaldo y solidaridad hacia este gran equipo naranja, esto es recíproco, siempre contaran con nosotros, todo se queda plasmado en nuestros corazones; la elección ahí está el 2 de junio, el voto es libre y secreto”, indicaron.

MC Costa Grande también denuncia atentado

En tanto, la directiva de MC en el municipio de Petatlán, ubicado en la región Costa Grande, también denunció que el pasado 15 de mayo, sujetos desconocidos lanzaron cuatro bombas molotov “al salón de fiestas Ella’s, ubicado en la colonia La Pintada, mismo que ha sido utilizado para diversas actividades de nuestro candidato a la presidencia municipal de Petatlán, Jaime Martínez Pascacio”.

Por su parte, en redes sociales el candidato a la presidencia municipal explicó que vecinos del lugar le informaron que dos hombres arrojaron explosivos de fabricación casera en la fachada del salón de fiestas con razón social “Ella’s”, propiedad de su hijo.

“Esto no va, no se vale. Considero que esto no es así; si creen que les estamos estorbando que nos digan, saben que dejen de andar en campaña y dejamos de andar”, sostuvo.

Martínez Pascacio detalló que los hechos ocurrieron alrededor de las 21 horas del miércoles en el establecimiento donde realiza reuniones de su campaña.

“Sufrimos un atentado (…) unas botellas de molotov con gasolina, aquí están estrelladas (contra la fachada del local), quemaron la puerta principal, nos quemaron todo el pasto sintético a mi hijo, la puerta de parota”, dijo el emecista.

Recordó que hace unas semanas su propaganda fue vandalizada. Tras este suceso, el emecista canceló sus actividades programadas para el jueves en las colonias Las Mesas y Centro.

“Solicitamos a las autoridades de los tres órdenes de gobierno brindar la seguridad necesaria para garantizar el desarrollo pacífico de este proceso electoral, y especialmente de la jornada electoral”, concluye MC.