Paola Suárez, de "Las Perdidas", denuncia amenazas en su contra y de su familia

La influencer Paola Suárez de "Las Perdidas", quien es candidata del Partido del Trabajo a una diputación local en Guanajuato denunció haber sufrido amenazas.



“El día de hoy acudí a poner una denuncia respecto a que he recibido amenazas hacia mi persona y familiares que es un tema que me preocupa, porque no es a mí, sino que ya están metiendo a terceras personas que viene siendo mi familia”, anunció en una conferencia de prensa.

Abren carpeta de investigación

La influencer exhibió el oficio de apertura de la carpeta de investigación emitido por la Fiscalía estatal por por el delito de amenazas en contra de quien o quienes resulten responsables y consideró que se deben a su crecimiento en las preferencias.

“Estoy nerviosa, estoy preocupada, porque una amenaza como estas en este tipo de partidos políticos, cuando se ve que uno u otro va ganar te empiezan a amenazar. A pesar de todo aquí estoy”.

Finalmente llamó a los habitantes del estado a votar sin miedo para el Partido del Trabajo,