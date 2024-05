Candidato a diputado por Morena, PT y PVEM denuncia asalto en alcaldía Álvaro Obregón; le roban altavoz

El candidato de Morena, PT y PVEM a la diputación federal por el distrito 17, Carlos Madrazo, denunció que el pasado 15 de mayo fue objeto de un asalto mientras realizaba un recorrido por la colonia Pueblo de Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón, el cual consideró que fue presumiblemente dirigido, pues los asaltantes se dedicaron solo a intentar robar los altavoces que utilizan en cada recorrido.

En la descripción de hechos presentada ante la Fiscalía General de Justicia, se señaló que uno de los ladrones logró robar un altavoz, “por lo que nuestro equipo, con ayuda de la población, logró contactar a una patrulla quien logró capturar a uno de los ladrones”.

Asegura que no busca hacer un "montaje mediático"

Foto: Especial

El candidato mencionó que a pesar de que se cuenta con un video de lo antes narrado que expondrá en breve en sus redes sociales, decidió primero recurrir a las instituciones de impartición de justicia y no hacer un "montaje mediático".

“No es con violencia como se resuelven los asuntos. Quiero dejar claro que antes de hacer un espectáculo mediático como lo hacen otros partidos, primero recurrí a la justicia, levantando el acta correspondiente por estos hechos suscitados al mediodía y posteriormente recurro a la opinión para informar, no para hacer un montaje mediático”.

Madrazo afirmó que “independientemente de lo que penalmente proceda, estamos conscientes de que este tipo de actos intimidatorios buscan callar nuestros recorridos, nuestras propuestas y nuestras respuestas a los vecinos”.

Agradece apoyo de vecinas y vecinos

Foto: Especial

También, agradeció a su equipo por esta labor de heroísmo, pero, particularmente, a las vecinas y vecinos que auxiliaron, “todo mi agradecimiento para ellos”, señaló.

Afirmó estar seguro de que se impartirá justicia para el caso y añadió que “ojalá que en Álvaro Obregón ya no sigan padeciendo más este tipo de delitos por más que la quieran “blindar”.

Madrazo finalizó diciendo que “con o sin altavoces no nos van a silenciar, con o sin montajes no nos van a detener, no nos van a callar, seguiremos firmes, recorriendo cada rincón de Cuajimalpa, porque los vecinos saben quiénes sí trabajamos para ellas y ellos”.