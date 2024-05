Xóchitl Gálvez descarta pedir declinación de Máynez, pero "coquetea" con sus votantes

Xóchitl Gálvez afirmó que no pedirá a Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, que decline pero si llamó a los votantes de MC, a que se definan, porque afirmó que la contienda está entre dos mujeres.

En entrevista tras participar en el conversatorio en la Expo Desarrollo Inmobiliario The Real Estate Show 2024, en Santa Fe, Gálvez Ruiz afirmó que su planteamiento de gobierno es cercano al del partido naranja y por ello, se dirigirá a los votantes.

“Yo sí creo que la gente, sabe que estamos hablando de una contienda final entre dos mujeres, esto es real; por más que se quiera decir otra cosa esto es real y la gente va a decidir cuando vote, por quien vota. Yo represento una agenda muy cercana a MC, eso es un hecho. En el Senado de la Republica tuvimos siempre agendas muy compatibles, por lo tanto el votante de MC es muy posible que pueda votar por mi, pero yo más bien iría al votante”, expresó.

Sobre las actividades que tendrá el próximo domingo, entre la marcha ciudadana, el partido de semifinal de fútbol entre Cruz Azul contra Monterrey y el tercer debate presidencial, la abanderada de la oposición señaló que está lista para el tercer encuentro entre los abanderados, aunque dijo que lo que más la pone de nervios es el evento deportivo.

“Lo que más nervio me da del domingo es el juego Cruz Azul , yo espero que la ida salga holgada, si perdemos en la ida la cosa se va a poner complicada porque Monterrey es un muy buen equipo. Me gusta como está jugando el Cruz Azul, estoy contenta con el Cruz Azul, creo que es un proyecto a largo plazo. Ojalá la gente vaya el domingo al Zócalo”, comentó.

En este marco, pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que el domingo no quite la bandera nacional, y le recordó que esa insignia es de todos los mexicanos, incluso de quienes no piensan igual que él.

En tanto, la senadora panista con licencia firmó que su contrincante de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum no podrá pasar el tema de seguridad que se abordará en el debate próximo.

Estoy lista. El tema de la inseguridad es una aduana difícil de pasar para la señora Sheinbaum, al menos que vaya a justificar con una bola de mentiras como es su costumbre, para decir que México está mejor que nunca.

En este marco también expresó que plantea para su gobierno, un salario base de al menos 20 mil pesos para los maestros, así como revisar los esquemas que sea transparente y fortalecer las jornales rurales, entre otros.

Coincide en que existe un cártel inmobiliario en la CDMX

En su participación con los integrantes de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, señaló, sin definir quiénes los conforman, que si existe un cartel inmobiliario que está en todas las alcaldías de la Ciudad de México, por lo que llamó a los empresarios a combatirlo y trabajar con transparencia, de manera honesta y con reglas claras en el impulso a nuevos proyectos.

Ademas afirmó que, con el cambio de gas en la refinería de Tula, y la apuesta a la electro movilidad, entre otras acciones, se puede convertir a la Ciudad de México en la región más transparente, y evitar las constantes contingencias ambientales como las que se han registrado últimamente.