Vamos a ganar la CDMX y Xóchitl va a ser la próxima presidenta de México: Mauricio Tabe

Mauricio Tabe Echartea, candidato de la coalición PAN-PRI-PRD a la alcaldía Miguel Hidalgo, aseguró que Xóchitl Gálvez se convertirá en la próxima presidenta de México y que Santiago Taboada va a gobernar la capital del país, así lo aseguró en entrevista con Óscar Mario Beteta en El Heraldo Radio.

El candidato por la alianza Va por la CDMX: "Vamos a ganar la CDMX y Xóchitl va a ser la próxima presidenta de México, va a venir a ponerle un alto a este gobierno de muerte", expuso al tiempo que refirió que el próximo 2 de junio va a haber elecciones en calma en todo el país "y tenemos que salir a votar."

Llevamos una ventaja de 20 puntos en Miguel Hidalgo: Tabe

Tabe declaró que el próximo 2 de junio va a haber elecciones en calma en todo el país "y tenemos que salir a votar." FOTO: Especial

Mauricio Tabe destacó que todas las encuestas lo colocan como el favorito a ganar en la alcaldía Miguel Hidalgo al darle un ventaja de hasta 20 puntos: "Son los resultados los que hablan, por eso ahora en todas las encuestas tenemos una ventaja de 20 puntos, reconocemos que hay muchos problemas pero que hoy Miguel Hidalgo está mejor que hace tres años no tengo la menor duda."

Tabe declaró en El Heraldo Radio que el actual Gobierno federal va a querer generar miedo entre la población, pero esto no debe impedir que salgan a votar: "Estamos llamando a votar, el gobierno va a querer generar miedo, que no empiecen a vender historias de miedo porque lo que buscan es que la gente no salga a votar".

El candidato aseguró que en la alcaldía Miguel Hidalgo hoy hay menos delitos y que la gente se siente más segura, "pusimos primero a las mujeres y las jefas de familia en los programas sociales, acabamos con la corrupción de los programas sociales de Morena, las estancias infantiles, los Cendis, porque lo que hacemos es reconocer el trabajo que realizan las mujeres de familia", enfatizó.

Con Taboada le va a ir mejor a la Miguel Hidalgo y a la CDMX

El candidato aseguró que en la alcaldía Miguel Hidalgo hoy hay menos delitos y que la gente se siente más segura. FOTO: Especial

Tabe aseguró que tanto a la Miguel Hidalgo como a la Ciudad de México les va a ir mejor con Santiago Taboada en la Jefatura de Gobierno, por lo que aprovechó para invitar a la ciudadanía a asistir el domingo 19 de mayo al Zócalo de la CDMX "para demostrar que somos muchos más los que queremos que la Ciudad y México cambie, para acabar los gobiernos de mentiras y de muerte que representan estos cuates de Morena", concluyó.

