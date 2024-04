Claudia Sheinbaum: sin educación no hay transformación

A través de su cuenta en "X", Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia recordó que toda su vida la ha dedicado a la educación pública desde su paso por el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur (CCH) hasta la actualidad porque dentro de su visión sin educación no hay transformación.

"Siempre he dicho que a mí me pagó la educación el pueblo de México porque estudié en la UNAM, una universidad pública y además siempre luchamos porque la educación pública fuera gratuita. Y yo quiero regresarle al pueblo de México lo que me dio", expresó.

Claudia Sheinbaum destacó su labor al frente de la Ciudad de México (diciembre del 2018 a junio del 2023) en la que impulso diversos programas para otorgar el derecho a la educación a las y los capitalinos.

Impulso a la educación en CDMX

Claudia Sheinbaum enfatizó que uno de los ejes centrales de su gobierno en la CDMX, fue la educación pública, por tal motivo, otorgaron becas a más de 1.2 millones de niños y niñas de escuelas públicas, así mismo crearon dos universidades en las que estudian más de 50 mil jóvenes.

"¿Qué más hicimos? Hicimos siete preparatorias nuevas, 294 centros comunitarios para educación comunitaria que les llamamos Pilares (...) Ahí desarrollamos una preparatoria especial para estudiar a distancia y también le damos la beca a los jóvenes que estudian la preparatoria a distancia", indicó.

Pilares podría ser implementado a nivel nacional Foto: Archivo

La candidata de Morena destacó que todos estos apoyos que se dieron en la CDMX los buscará llevar a nivel nacional en caso de ganar las próximas elecciones del 2 de junio, ya que considera la educación es el centro de la transformación.