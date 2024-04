¿Quién ganó el primer debate presidencial? Esto dicen los participantes en la mesa de análisis de Heraldo Televisión

Este domingo 7 de abril los candidatos a la Presidencia de la República debatieron por primera vez a 55 días de la jornada electoral en la que los ciudadanos mexicanos votarán por la persona que ocupará la Presidencia hasta 2030.

Gabriela Cuevas, en representación de Claudia Sheinbaum; Fernando Belaunzarán, por Xóchitl Gálvez, y Braulio López, representando a Jorge Álvarez Máynez, participan en la mesa de análisis posterior al debate presidencial organizada por Heraldo Media Group, moderada por Luis Cárdenas, en la que buscaron responder quién ganó el debate presidencial.

Ven victoriosos a sus candidatos

Gabriela Cuevas destacó que este ejercicio fue positivo porque le da herramientas a los ciudadanos para definir su voto. Señaló que elegir a alguien con la preparación, experiencia y resultados de Claudia Sheinbaum es una buena noticia.

Fernando Belaunzarán consideró que a Gálvez "le echaron montón" pero resistió bien. Remarcó sus propuestas en salud y educación.

Por su parte, Braulio López celebró la actitud de Máynez, quien lanzó propuestas y fue el único que no recibió ningún señalamiento de corrupción.

Dividen opiniones en materia de salud

Sobre salud, Gabriela Cuevas señaló que el Seguro Popular nunca fue seguro ni fue popular y acusó que el PRIAN defiende un modelo privatizador. Remarcó que Sheinbaum busca un verdadero derecho de cobertura universal, en la que el gobierno garantice el derecho humano a la salud.

Fernando Belanzauran dijo que "lo peor del PRIAN está en Morena". Acusó que en el actual gobierno todo es gratis pero no hay nada. Señaló falta de medicamentos y criticó acciones como la megafarmacia propuesta por López Obrador.

Braulio López señaló que la corrupción existía desde antes de 2018, pero este gobierno utilizó el machete cuando debía utilizar el bisturí. Destacó que Máynez pone el acento en la primera infancia.

Gabriela Cuevas señala que el sistema de salud era deficiente desde 2018, destacó la labor de Sheinbaum con los hospitales de la capital. Remarcó la importancia de trabajar en la prevención de las enfermedades. Urgió trabajar de la mano con el personal de la salud y continuar el valor de las compras consolidadas; en ese sentido, admitió que fue un error encargar a la ONU las compras de medicamentos, pues no cumplieron.

Belaunzarán acusó que México disminuyó en cuatro años la esperanza de vida durante la actual administración, y atribuyó esto a un mal manejo de la pandemia. Señaló que el problema de las medicinas no existía y fue creado por el mismo gobierno de López Obrador. Señaló que existe subejercicio en salud y en ese sentido consideró que sí alcanzan los recursos para la propuesta de Xòchitl Gálvez.

Braulio López urgió ampliar el presupuesto en materia de salud. Acusó que con el Insabi se perdieron consultas realizadas, respecto a las que tenía el Seguro Popular. Finalmente, dijo, no es necesario compararnos con países del primer mundo, sino con sistemas locales como el de Jalisco o Nuevo León.

Evalúan posturas sobre corrupción, transparencia y educación

Braulio López señala que las candidatas comenzaron sus campañas anticipadamente y eso condicionará su actuación en caso de llegar a la Presidencia.

Gabriela Cuevas destacó los resultados de Claudia Sheinbaum en la capital, que la llevó a ser reconocida. Destacó la propuesta de crear una agencia especializada para evitar la corrupción y fortalecer la procuración de justicia.

Finalmente, Fernando Belaunzarán acusó que la 4T perfila desaparecer al INAI, por lo que cuestionó que Claudia Sheinbaum hable sobre transparencia.

La vocera de Claudia Sheinbaum señala que Claudia Sheinbaum tiene compromiso con la educación vista como un derecho a diferencia de Xóchitl Gálvez. El representante de Xóchitl Gálvez acusó la persecución de científicos y eliminación de fideicomisos para la ciencia; asimismo, consideró que los libros de textos fueron hechos con mediocridad. Mientras que el representante de Álvarez Máynez señaló la propuesta de ampliar el arte y la cultura, dando esquemas a los jóvenes para prepararse.

¿Por qué es la mejor opción tu candidato?

Gabriela Cuevas aseguró que Sheinbaum busca un México igualitario contra un modelo en el que son grupos empresariales quienes toman decisiones. "Fui militante del PAN y no le tengo ningún resentimiento, sí puedo decir que la fobia al PRI no me la quito", dijo y remarcó que el blanquiazul es un partido que ya no es el que fue hace años, sino que es un partido que perdió sus principios.

Fernando Belanzaurán dijo que Xóchitl Gálvez propone un país en el que caben todos. Aseguró que el régimen de "hiperpresidencialismo" es lo que combate su partido hoy como lo hizo desde Gómez Morín. Por ello, dijo que en esta elección se decide entre "Estado de derecho o dictadura".

Finalmente, Braulio López remarcó que Movimiento Ciudadano representa una agenda de futuro, que se enfoca en las nuevas generaciones y en el medio ambiente, derechos de la comunidad LGBT, entre otras. "Hay un México distinto", aseveró.