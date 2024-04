Máynez asegura que este primer debate sirvió para “darse a conocer”

El candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, concluyó su participación en el primer debate presidencial al expresar que este primer debate presidencial sirvió para que la ciudadanía conociera sus propuestas al igual que las de su partido.

En la explanada del Instituto Nacional Electoral (INE), el emecista dijo que fue un ejercicio para “que sepan quienes son” y que las elecciones “no son cómo se han pintado” hasta el momento.

“La elección no es como la pintan y nos dará la oportunidad de que las personas sepan quiénes somos, en la organización todos cometemos errores, como lo del cronómetro, pero el instituto es un lugar con el que estoy agradecido, y reconocer a todo el persona”, dijo.

Expresó su satisfacción por ir solo con Movimiento Ciudadano y no en coalición como Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez.

“Estoy feliz porque México pudo conocer por qué necesitábamos estar en la boleta y no formar parte de las coaliciones que son corruptos y anacrónicos y que no dan respuestas a los problemas del país y que no ofrecen un futuro distinto”, agregó.