Niega Brugada que haya medidas cautelares contra Andrés Manuel López Obrador

La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la jefatura de Gobierno, Clara Brugada, negó que el Instituto Nacional Electoral haya interpuesto medidas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador para retirar de internet sus mañaneras.

Lo anterior luego de que el aspirante de la oposición, Santiago Taboada, afirmara que el organismo plebiscitario aprobó medidas cautelares en contra del titular del ejecutivo federal luego de que se refiriera al proceso local.

“Eso de que le llegó una notificación del INE en el que se habían resuelto medidas cautelares por el tema de una mañanera del presidente, eso es mentira. No hay medidas cautelares al presidente en una mañanera”, expuso.

En su visita a Álvaro Obregón, invitó a la población a no cometer actos antidemocráticos y a evitar la compra del voto.

Los asistentes portaron pancartas en apoyo a la candidata. Foto: Frida Valencia

“¿Qué es más importante, el dinero que les puedan dar por su voto o todos los programas sociales? La venta de votos pone en riesgo la continuación de la 4T. No a la venta de su voto, no a la compra de dignidad del pueblo. Queremos gobiernos de derechos, no de derecha”, señaló.

Aboga Brugada por la paz y el respeto

La alcaldesa de Iztapalapa con licencia reiteró su llamado a mantener la contienda en términos pacíficos y respetuosos de todas las expresiones políticas.

Brugada advirtió sobre la compra de votos. Foto: Frida Valencia

“Hacemos un llamado a llevar de manera pacífica las campañas electorales. Queremos respeto y tenemos derecho de convocar a la ciudadanía, que no se pongan nerviosos, que las elecciones se ganan en las urnas, no generando miedo y provocaciones”, afirmó.

Asimismo, pidió a los vecinos y vecinas buscar un espacio público para poner Utopías y mencionó que será a través de la videovigilancia que se podrá fomentar la seguridad en toda la capital.

La abanderada de Morena prometió la instalación de más videocámaras en la Ciudad. Foto: Frida Valencia

La aspirante recordó que cuando llegó había 15 mil cámaras y ahora hay 65 mil videocámaras en la ciudad, "y vamos a duplicar a 150 mil videocámaras en la Ciudad de México".