Siempre me marcará la honestidad: Sheinbaum

"Siempre me marcará la honestidad", aseguró Claudia Sheinbaum Pardo. "No tienen nada que encontrarme, porque a mí me marca la honestidad siempre y la gente lo sabe, los que le conocen personalmente y el pueblo de México lo sabe", afirmó la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia en entrevista con El Heraldo de México.

A tres días del primer debate presidencial, para el cual se está preparando, Claudia Sheinbaum habló de lo ocurrido en el Colegio Enrique Rébsamen, el colapso de la Línea 12, el uso de la Ivermectina en la pandemia por COVID-19 y sobre su ex pareja Carlos Ímaz.

"Cuando fui Jefa Delegacional de Tlalpan, no se construyó ningún piso en el Rébsamen"

Con este panorama que le ha señalado la oposición, la candidata afirmó que tampoco se puede dedicar en todo el debate a responder lo que le estén planteando.

"Pero vamos a contestar en la medida que sea necesario, otras cosas ni siquiera tienen sentido porque las he contestado muchísimas veces", afirmó en su trayecto de Tlaquepaque, Jalisco, a San Francisco de los Romo, Aguascalientes.

En el caso del Colegio Enrique Rébsamen, que sufrió un colapso por el sismo del 19 de septiembre de 2017, cuando era Delegada de Tlalpan no se permitió la construcción de ningún piso ni algún asunto de verificación.

"Cuando fui Jefa Delegacional de Tlalpan, no se construyó ningún piso en el Rébsamen, porque es lo que dicen, como si hubiera un tema de corrupción, para nada, de hecho nosotros presentamos denuncias hacia administraciones anteriores que habían permitido la construcción del cuarto piso del Colegio que llevó lamentablemente a la tragedia", explicó. Sobre el colapso de un tramo de la Línea 12, entre Olivos y Tezonco, la candidata reiteró que se trató de fallas de origen.

"Tampoco quiero caer en provocaciones, no creo, no es mi estilo"

"Hoy la Línea 12 es más segura, la mayoría de los familiares de las víctimas y las víctimas fueron atendidos, inclusive muchos de ellos siguen siendo atendidos", señaló.

En el manejo de la emergencia sanitaria por COVID-19 en la Ciudad de México, la exjefa de Gobierno reiteró que actuaron con responsabilidad, desde la primera atención hasta la vacunación.

"Se decidió dar Ivermectina, que no tenía efectos secundarios ni tiene efectos secundarios. Se hizo mucho escándalo porque supuestamente se utilizó a las personas para un experimento, cosa que es absolutamente falsa, fue una decisión médica de hacerlo así", afirmó.

Mientras que lo ocurrido con su expareja Carlos Ímaz ya todo está explicado, enfatizó Sheinbaum. "Eso ya está muy explicado y además quién se quiere acordar, la verdad, de los exmaridos", afirmó.

Para el próximo domingo, en las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral (INE), la candidata presidencial remarcó que no va a caer en provocaciones, pues no hay proyecto en el lado de la oposición.

"También prepararse para el debate, tampoco quiero caer en provocaciones, no creo, no es mi estilo y claro que contestaré a lo que haya que contestar, además, sobre todo, distinguiendo los proyectos que tenemos, pero que sean muy claras las propuestas", remató.

