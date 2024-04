Sheinbaum reprueba uso del video del hijo de Xóchitl en contienda electoral

La candidata presidencial por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, reprobó el uso del video del hijo de su contrincante Xóchitl Gálvez, en la contienda electoral.

En conferencia de prensa, la morenista aseguró que la competencia es entre las y el candidato, no con los familiares.

Mi postura es que con los hijos no, quienes estamos en la contienda somos las candidatas y el candidato, y la contienda es un asunto de propuestas, es un asunto de proyecto y de quienes participamos, pero no de los familiares.

Entonces no estoy de acuerdo que quien haya utilizado, quien haya puesto este video, y se utilice como parte de la contienda, con los hijos no, con los familiares no, quienes estamos en la contienda somos las candidatas", afirmó.