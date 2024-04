Puebla vive los años más violentos de su historia: Genoveva Huerta, candidata a diputada federal

La candidata a diputada federal por el Distrito 07 de Puebla por la alianza "Fuerza y Corazón por México", Genoveva Huerta Villegas, advirtió que es necesario invertir en las siguientes generaciones pues en la entidad se viven "los años más violentos".

"Necesitamos que haya más actividades deportivas y culturales para que entonces los que hoy son niños y después estén en la fuerza laboral tengan distintas actividades para que después no andes pensado en otras cosas. Vivimos en una sociedad lastimada", dijo la exdirigente de PAN en el estado.

Ve como constante la inseguridad

En entrevista con Vicky Fuentes, en Política y Negocios, de Radio Altiplano en alianza con El Heraldo Radio, explicó que el municipio que busca representar tiene 13 municipios, todos ellos con diferentes circunstancias pues algunos se dedican algunos a la siembra de hortalizas, otros que son completamente comerciantes, otros son zona metropolitana, pero la constante es la inseguridad.

"Todos los días nos despertamos y eso ha sido a causa del abandono (...) Desde que entró el gobierno de Morena en 2018 los pocos fondos que habían terminaron, no hay recursos para orquestas infantiles. No hay recursos para canchas deportivas, no hay ni siquiera para pagar las becas para darle a los jóvenes que representan a nuestro país en competencias deportivas", acusó.

Por ello, urgió rescatar y fortalecer eso, la cual va de la mano de recuperar los recursos para que los municipios tengan para contratar más policías y equiparlos, lo que señaló que es uno de los ejes de esta alianza.

Remarca ser una de las diputadas más productivas

Respecto a la actual Legislatura, donde es diputada, aunque por otro distrito, aseguró ser una de las legisladoras más productivas a nivel nacional.

"No me refiero a que las iniciativas a las que uno se adhiere, yo propuse. Hice grandes avances a lo largo de tres años, presenté una iniciativa para mejorar a la ley minera y se hicieran consultas. Logré que los trabajadores independientes tuvieran seguridad social", recordó.

Finalmente, se pronunció respecto a la violencia en el actual proceso electoral y rechazó pedir seguridad, pues hasta el momento no ha recibido ninguna amenaza.