Omar García Harfuch presenta junto a Clara Brugada la nueva Estrategia de Seguridad para la CDMX

A través de la inteligencia artificial y las herramientas tecnológicas a favor de la ciudadanía, es como Omar García Harfuch, candidato al Senado de la República por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, busca fortalecer la seguridad en la capital.

Al acompañar a la abanderada de la coalición morenista a la jefatura de Gobierno, Clara Brugada, el aspirante expuso las acciones de seguridad que se plantean para la Ciudad de México.

Durante el encuentro, explicó que entre los ejes que se plantea incluir es el aumento del patrullaje por cuadrante, que es una solicitud recurrente de la ciudadanía, así como poner la tecnología al servicio de la seguridad con herramientas como drones e inteligencia artificial.

En ese sentido, relató cómo los drones se utilizaron recientemente por la policía para ahorrar recursos y mejorar las acciones de inteligencia para combatir el crimen.

Además, mencionó que el plan de Brugada también busca que la Ciudad de México sea la más vigilada de América al duplicar el número de cámaras de videovigilancia y tener la ciudad más iluminada con más caminos seguros.

Ante ello, reconoció la labor de la candidata realizó en Iztapalapa, donde se tuvo una gran disminución de la inseguridad y explicó que cuando ella fue alcaldesa, en su demarcación se hizo el operativo de coordinación más grande entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia para combatir el robo a bordo de transporte público, también con apoyo del Estado de México, lo que permitió bajar a cero este delito.

"Somos la entidad federativa que en términos absolutos más delitos ha disminuido"

El candidato al Senado destacó que cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de Gobierno priorizó la seguridad y se recuperó el Centro Histórico hasta bajar los índices delictivos, con Marcelo Ebrard continuó la baja en la inseguridad y del año 2015 al 2018 se disparó la violencia, por lo que mencionó que se debe analizar cuando en tiempos electorales se habla de un cambio.

También resaltó los resultados de la estrategia implementada por la candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, en la ciudad al disminuir todos los delitos de alto impacto en más de 50 por ciento.

"Somos la entidad federativa que en términos absolutos más delitos ha disminuido. ¿Esto quiere decir que ya no ocurren delitos?, no, sí ocurren, nada más que es importante que la ciudadanía sepa que ocurren menos de la mitad de delitos”, precisó.

Asimismo, habló de la consolidación de la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional para garantizar su fortalecimiento y estabilidad, y añadió que esto no tiene que ver con militarización. Por otra parte, puntualizó que la frase “Abrazos, no balazos”, no significa que no se detengan a los delincuentes, sino que tiene que ver con atender a las causas; añadió que hay marinos, militares y policías que todos los días están haciendo operativos y operando a lo largo y ancho del país.

Finalmente, expresó que lo que hace Clara Brugada y Claudia Sheinbaum no es repartir culpas, sino asumir la responsabilidad, además de hacer propuestas muy reales y sobre todo realizables a corto y mediano plazo.

