Mario Delgado: Recibe Sheinbaum 11.6 millones de ataques en redes sociales; estima gasto en 1 mdd semanal

En las últimas semanas, la candidata de la Coalición Sigamos Haciendo, Claudia Sheinbaum ha recibido 11.6 millones de ataques en la plataforma “X” (antes Twitter), reveló el líder nacional de Morena, Mario Delgado.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, el presidente Nacional de Morena dijo que de acuerdo a estudios del partido el gasto en esta guerra sucia asciende a un millón de dólares a la semana.

Dijo que los directivos de la plataforma “X” no han respondido a su petición de una reunión para presentarles presuntas pruebas de la llamada “guerra sucia” contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, la candidata Claudia Sheinbaum y la Cuarta Transformación.

“Llevan dos meses ya de guerra sucia en la red ‘X’, no nos ha recibido la red ‘X’, públicamente le pedimos nuevamente que no reciba, les vamos a llevar evidencias (...) llevan ya dos meses atacando al presidente, atacando a nuestra candidata, y a nuestro movimiento. Se han emitido 11.6 millones de publicaciones atacando, esto es insólito. No ha ocurrido en ninguna parte del mundo (...) por lo menos les cuesta, ya lo habíamos denunciado, 1 millón de dólares a la semana esta guerra sucia”, afirmó.

Sigue leyendo:

Morena pide protección para 52 candidatos a diputados federales, senadores y gobernadores

Claudia Sheinbaum responde con honestidad y transparencia a cuestionamientos, y así lo hará en debate: Gabriela Cuevas

Bots también inflan tendencias a favor de Xóchitl Gálvez, asegura

Mario Delgado dijo que se detectó que los mismos perfiles o bots que atacan a la Cuarta Transformación son los mismos que presuntamente ayudan a inflar las tendencias a favor de la candidata Xóchitl Gálvez.

El 95 por ciento de las cuentas que impulsaron estas etiquetas están atacando a la doctora Shienbaum. Y es lo mismo que está haciendo el PRIAN que hemos venido denunciando semana con semana.

Expuso que el 95 por ciento de las cuentas que impulsaron estas etiquetas están atacando a Claudia Shienbaum.

Ya se descararon, al principio trataban de taparle el ojo al macho. Pero los mismos archivos que usan para inflar a su candidata –sin éxito, obviamente– son los mismos que utilizan para atacar. Hay un análisis ahí de cuántos están teniendo esta doble actividad. Bueno, cuál es la nueva, es #XochitlPresidenta y la empiezan a numerar para cuando les quiten la tendencia, empiecen a subir. Así como lo hicieron cuando #NarcoPresidente. Luego van a empezar con los errores para tener permanentemente que los robots estén impulsando estas tendencias, estos hashtags.

Reprocha falta de atención del INE

Foto: Especial

El líder de morena reprochó que el Instituto Nacional Electoral no investigue estos ataques en redes sociales.

“Seguimos haciéndole el llamado a la autoridad electoral de que intervenga y sigue siendo omisa. Están discutiendo mejor si prohíben un libro o no, como en la época de la Inquisición. En lugar de estar viendo esta guerra que cada día deja más huellas, cada día deja más evidencias de que es una manipulación de la derecha con financiamiento oscuro, de la derecha para tratar de perjudicar a nuestra candidata y a nuestro presidente”, aseveró.