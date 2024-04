"Con los hijos no": Claudia Sheinbaum, tras polémica de hijo de su rival

Durante una conferencia de prensa Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, fue cuestionada sobre el video que circulo en redes sociales sobre el hijo de la candidata opositora en el que insulta a personal de un restaurante, a lo que respondió con la frase "con los hijos no".

La exmandataria capitalina resaltó que los que se encuentran dentro de la contienda electoral son las candidatas y el candidato, pero no de los familiares de cada uno de ellos.

"Entonces yo no estoy de acuerdo quién haya utilizado o puesto este video y se utilice como parte de la contienda", expresó Claudia Sheinbaum. Posteriormente, resaltó de nueva cuenta la frase sobre no meterse con los hijos de los candidatos o familiares porque ellos no son parte de la contienda.

Claudia Sheinbaum pido no meterse con familiares de candidatos Foto: Archivo

Campaña de propuestas

Claudia Sheinbaum señaló que la contienda es un asunto de propuestas y de proyectos que han sido presentados durante los últimos meses. Por tal motivo, no apoya la circulación del video.

Durante sus eventos, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México ha resaltado que ellos buscan dar propuestas a los mexicanos para que continúe la Cuarta Transformación. "Somos los únicos que tenemos proyecto, en nuestro caso, hemos construido un proyecto sustentado", enfatizó recientemente.

Candidata de Morena durante evento público Foto: Archivo

Asimismo, mencionó durante una conferencia de prensa en Jalisco que ellos utilizan la ciencia y conciencia en su Proyecto de Nación, por lo que tienen la certeza que es el mejor plan, sobre todo porque consideran el pueblo de México sigue apoyando a la 4T.