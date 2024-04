Autorizan a 117 candidatos de la CDMX aparecer en las boletas con sobrenombres

Con el fin de facilitar el voto, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó 117 solicitudes para incluir en las boletas electorales de la elección de diputaciones al Congreso de la Ciudad de México, titulares de Alcaldías y Concejalías, elementos adicionales, es decir, sobrenombres mediante los que son conocidas públicamente algunas personas candidatas, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024.

En el proyecto aprobado se determinó que no existe impedimento legal alguno para que en las boletas electorales se agreguen elementos adicionales como es el caso del sobrenombre con el que se conoce públicamente a la persona postulada, siempre y cuando se trate de expresiones razonables y pertinentes que no constituyan propaganda electoral, no conduzcan a confundir al electorado, ni vayan en contravención o detrimento de los principios que rigen la materia electoral.

En este sentido, se consideró procedente la inclusión de elementos adicionales para 40 Diputaciones de mayoría relativa, siete Diputaciones de representación proporcional, 13 más para alcaldías, 27 de Concejalías de mayoría relativa y 30 de Concejalías de representación proporcional.

En otro punto de la sesión urgente, se aprobó el souvenir y el contenido del denominado “Políptico", los cuales formarán parte del Paquete Electoral Postal (PEP) y de la información electrónica para el voto de las personas originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024.

Dichos materiales tienen la finalidad de establecer vínculos y de garantizar a las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero la oportunidad de ejercer un voto informado, así como regular la forma en la que las fuerzas políticas les enviarán sus propuestas políticas.

En este sentido, el Políptico contiene información relevante acerca del voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero, de las candidaturas y las fuerzas políticas que participan en esta elección, así como un enlace electrónico que direccionará a un video en el que se presentarán los mensajes de las personas candidatas a la Diputación Migrante, con el objeto de brindar un espacio informativo que proporcione elementos de juicio que sirvan al electorado en el extranjero para emitir un voto informado y razonado.

Sustituciones de candidaturas

Asimismo, el Consejo General del IECM aprobó el acuerdo sobre las modificaciones a los modelos de boletas electorales y documentación auxiliar para las elecciones de diputaciones al Congreso de la Ciudad de México, diputación migrante y alcaldías, derivado de las sustituciones a diversas candidaturas y de la incorporación de elementos adicionales mediante los que son conocidas públicamente algunas personas candidatas, aprobadas por este máximo órgano de dirección.

Finalmente, se declararon procedentes las solicitudes de sustitución y registro supletorio de diversas candidaturas postuladas por “Seguiremos Haciendo Historia en la Ciudad de México”, y las solicitudes de sustitución y registro de las candidaturas a diputación de representación proporcional, postuladas por el PVEM.