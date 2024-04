Mesa de Análisis Ruta 2024: CDMX con retos en seguridad, transporte, economía y empleos

Representantes de las candidatas y candidatos a las 16 alcaldías de la Ciudad de México debatieron este miércoles en la Mesa de Análisis Ruta 2024 con Luis Cárdenas, en torno a las propuestas que cada coalición y partido político están presentando al electorado que saldrá a votar para renovar la Jefatura de Gobierno, así como la totalidad de las alcaldías, el próximo 2 de junio.

El tema de la economía, la seguridad, el transporte y el empleo en la capital del país, se convirtieron en algunos de los más relevantes para los participantes de la mesa, mismos que hay marcado los discursos y los ataques en la presente campaña, mismos que ocupan y preocupan a los electores de la urbe más grande del país.

Luis Cárdenas moderó el debate de Ruta 2024 entre los participantes de la mesa.

Así quedó demostrado por Camila Martínez, Candidata a diputada local de Morena; Andrés Atayde, presidente del PAN en la CDMX y Alejandro Piña, presidente de Movimiento Ciudadano en la capital del país. Por lo que la Mesa de Análisis de esta semana abordó las diversas aristas sobre la cual giran la mayoría de las preocupaciones de la ciudadanía.

Morena al rescate de los espacios públicos: Camila Martínez

El reforzamiento de la seguridad, el transporte, el fomento del empleo y la inversión en la capital del país, los retos a cumplir, indicó Martínez.

La candidata a diputada local de Morena Camila Martínez aseguró en la Mesa de Análisis Ruta 2024 que uno de los grandes temas a trabajar por la siguiente administración de Morena que gobierne en la Ciudad de México, en caso de ganar la jefatura de Gobierno, será el rescate de los espacios públicos, con la finalidad de que las personas tengan espacios de convivencia y en donde puedan desarrollarse en algo más allá de lo profesional, como el proyecto de las Utopías.

Esto entre otros grandes retos a cumplir como son el reforzamiento de la seguridad, el transporte, el fomento del empleo y la inversión en la capital del país, entre otros objetivos. "La CDMX siempre ha sido una ciudad que es ejemplo para el resto de los estados de la República en temas como política social o de avance de derechos. En ese sentido, es un lugar que se ve desde el resto de los estados como un lugar en donde hay gran cantidad de oportunidades, muy bien conectado, donde hay buenas oportunidades para desarrollarse en lo personal y lo profesional", destacó la candidata.

Aseguró que se desea seguir impulsando e implementando una movilidad sustentable y que siga siendo la ciudad más importante del país para recibir inversión, porque tiene las condiciones de seguridad y confianza para seguir invirtiendo. Martínez destacó que se hizo un trabajo importante en el tema de seguridad (con la administración de Sheinbaum y ahora con Martí Batres). Además que "se está proponiendo reconocer el trabajo que han hecho las madres que han hecho el trabajo no reconocido, impulsar el programa Desde la Cuna."

La economía de la CDMX cayó y la gente se siente insegura: Andrés Atayde

"Al día de hoy la Ciudad no ha logrado recuperar su PIB estatal ni los empleos previos al Covid", destacó Atayde.

Por su parte Andrés Atayde, presidente del PAN en la CDMX, aseguró que si bien la capita fue durante muchos años referencia para muchas otras entidades federativas, en temas como economía, seguridad, en manejo del agua, en transporte público (particularmente el Metro), en los dos temas más importantes: en seguridad y economía, la mayoría de las personas sentimos inseguridad al usar el espacio público, refirió.

Atayde destacó que la Policía capitalina merece un trato más digno, mientras que la Fiscalía de la CDMX la consideró como la dependencia que más impunidad tiene en diferentes delitos. El presidente del PAN enfatizó que la Ciudad cayó en su actividad económica y "cuando uno compara las economías de las 32 entidades, podemos concluir que en cuanto tomó protesta Claudia Sheinbaum, la economía de la Ciudad, previo al Covid, ya había caído".

"Al día de hoy la Ciudad no ha logrado recuperar su PIB estatal ni los empleos previos al Covid. Mientras que la movilidad, el reflejo de esta Ciudad es lo que pasó en la Línea 12, de las 23 personas que fallecieron y al día de hoy el Metro no sirve en esta Ciudad", expuso.

Hay mucho que arreglar en la CDMX, podríamos estar peor: Alejandro Piña

CDMX "dejó de ser el referente nacional de muchos temas a partir de este periodo de Gobierno", enfatizó Piña.

El presidente de Movimiento Ciudadano en la CDMX, Alejandro Piña, declaró en Ruta 2024 que si bien la capital del país siempre fue vanguardia en muchos temas y fue punta de lanza en la conquista de derechos sociales, a ahora dejó de serlo.

"Dejó de ser el referente nacional de muchos temas a partir de este periodo de Gobierno. El tema de seguridad sigue siendo alarmante, una de cada dos personas en esta Ciudad de sienten inseguras. Hoy tenemos una Ciudad estancada, deteriorada nada funciona o todo medio funciona. El Metro todos los días es un suplicio para los usuarios, el poder llegar a sus trabajos o a sus lugares de origen, porque no saben si van a poder llegar con bien", enfatizó.

Piña recordó que en términos económicos, en el anterior Gobierno la CDMX logró generar 570 mil empleos, pero en este Gobierno la Ciudad solo ha logrado generar 56 mil empleos: "No entiendo en donde ven esta Ciudad con bonanza o impulso, no lo tenemos, hay mucho que arreglar, las cosas podrían ser peores. Pero si me parece que esta Ciudad puede ser mejor y hoy la candidata del oficialismo, Clara Brugada, está llamando a un conformismo terrible en esta Ciudad", indicó.

