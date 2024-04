José Yunes afirma que denuncia contra Rocío Nahle no será un tema de campaña

José Yunes, candidato a la gobernatura de Veracruz por el PRI, PAN y PRD, recientemente denunció a su contrincante por Morena, Rocío Nahle, por realizar operaciones ilícitas, así como enriquecimiento ilícito; así mismo pidió a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, investigue a la exsecretaria de Energía por la adquisición de tres predios en Veracruz y Tabasco.

El abanderado de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, indicó que pese a esta denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, esto no será no un tema de su campaña rumbo a la gobernatura.

En entrevista con Mario Maldonado para el programa de Noticias de la Mañana, por Heraldo TV, el exdiputado comentó que tiene fe en que las instituciones resuelvan el asunto, como lo es la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, pero señala que es un tema que preocupa mucho a los veracruzanos.

Es lo que tenemos, y me parece que este tema tan importante y tan sensible en Veracruz que es el de la corrupción no veracruzanos no queremos más hechos de corrupción en la entidad por todo lo que ha dañado. se tiene que resolver judicialmente y son las instancias , con mucha confianza esperemos que lo evidente de las pruebas nos pueda fallar en sentido correcto.