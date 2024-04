Claudia Sheinbaun: en la CDMX alejamos a 11 mil jóvenes del crimen, ahora lo haremos en todo Mexico

Durante su evento en Colima, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, recordó que durante su etapa en la jefatura de Gobierno alejaron a 11 mil jóvenes de la delincuencia con el programa "Jóvenes unen al Barrio", por lo que ahora buscará hacer lo mismo a nivel nacional.

La exmandataria capitalina (diciembre del 2018 a junio del 2023) indicó que seguirán apoyando a este sector de la población a través de programas que les permitan acceder a educación, cultura, salud, entre otras cuestiones y así evitar que se unan a organizaciones delictivas.

La ex mandataria capitalina busca seguir creando programas enfocados en jóvenes Foto: Archivo

"Vamos a apoyar a Colima también en la seguridad. ¿Qué se requiere? Uno, seguir apoyando a las y los jóvenes, porque mientras no se apoye lo suficiente a los jóvenes van a seguir atraídos por las bandas delictivas y lo segundo seguir bajando la impunidad (…) No es un asunto de mano dura, porque el autoritarismo no le conviene a nadie, eso es fascismo’” manifestó.

Creación de más escuelas en el país

Claudia Sheinbaum aseguró que quieren a los jóvenes dentro de las escuelas, por tal motivo, impulsará la creación de más preparatorias. "Vamos a hacer más universidades para que los jóvenes puedan ir a la universidad; hice dos universidades en la Ciudad y las vamos a hacer nacionales: la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud”, afirmó.

Las dos universidades creadas en CDMX se llevarán a todo el país Foto: Archivo

Asimismo, añadió que, en caso, de convertirse en la primera mujer presidenta del país, buscará que exista la misma cantidad de secundarias y preparatorias en todo el país. De esta manera, ningún estudiante se quedará sin la oportunidad de continuar con sus estudios.

Finalmente, Claudia Sheinbaum resaltó su estrategia de atención a las causas que fue implementada en su etapa en la jefatura de Gobierno, la cual le dio resultados y replicará en México para combatir la delincuencia.