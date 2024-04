Rocío Nahle demandará por difamación a Arturo Castagné: "No han podido empañar mi campaña"

Este sábado 27 de abril se llevó acabo el primer debate entre los candidatos a gobernador del estado de Veracruz, Hipólito Deschamps Espino Barros, candidato de Movimiento Ciudadano; Norma Rocío Nahle García, candidata de la alianza Morena-PT-PVEM, de la coalición "Sigamos Haciendo Historia"; y José Francisco Yunes Zorrilla, candidato de "Fuerza y Corazón por Veracruz", del bloque PAN-PRI-PRD.

Al respecto, la extitular de la Sener, Rocío Nahle dijo que su participación en el ejercicio electoral fue buena y propositiva, toda vez que afirma que se defendió de las acusaciones y difamaciones que le hicieron "los Yunes".

Me siento bastante bien , contenta, ganadora. Yo en los tres bloques hice propuesta, en los tres bloques me defendí de difamaciones e insulto, ha sido una difamación sin sustento, se armó todo un show ye esto es producto de los Yunes, así se han manejado.

En entrevista con Alejandro Sánchez para el programa de Informativo de Fin de Semana, que se transmite por Heraldo Radio, en la frecuencia del 98.5 FM, comentó que durante todo el encuentro se mostró respetuosa, pues busca elevar el nivel de política en la entidad.

Sobre las acusaciones por tener varias propiedades en otros estados como fuera del país, Rocío Nahle comentó que su declaración patrimonial es pública y so falsas las acusaciones sobre dichos inmuebles.

Respecto a su contrincante, José Yunes, declaró que "por fin sacó la cara" toda vez que afirmó que el empresario Arturo Castagné es quién lo defiende siempre.

La candidata de Morena desmintió tener una casa en Nueva York, pues esa propiedad la alquila su hija, que es estudiante, junto con otros jóvenes, además dijo que las propiedad que declaró, son inmuebles fruto de su trabajo.

Tengo tres cuatro propiedades en 40 años, que he hecho con mi esposo, os dos somos ingenieros tenemos 40 años trabajando y parece ser que no les gusta que dos personas que han trabajado toda su vida, porque nosotros sí trabajamos no como el del PRIAN que nunca en su vida trabajando entonces.

Destacó que debido a los actos difamatorios que ha hecho el empresario Arturo Castagné, pedirá como compensación por daño moral, la cantidad de 100 millones de pesos, los cuales se destinarán a la Sierra de Huayacocotla y a la Sierra de Zongolica, Veracruz.

Destacó además que, de ganar la gobernatura de Veracruz, iniciará una investigación en contra del empresario, pero lo hará como ciudadana, pues no busca abusar de su futuro poder, pues se ha buscado "empañar" tanto su imagen como su campaña electoral.

Como ciudadana ya interpuse a denuncia, ya interpuse la denuncia y como ciudadana la voy a ganar, no me importa el tiempo que me tarde y voy a pedir la compensación de daño moral por lo que el dijo que yo tenía, 10 millones o no se cuanto, me va atener que dar esos 100 millones y esos se van ir íntegros a la Sierra de Huayacocotla y a la Sierra de Zongolica, Veracruz exactamente donde se necesita.