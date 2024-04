“Pude haber dado un mejor primer debate”, reconoce Gálvez previo al segundo debate presidencial

Previo al segundo debate presidencial, la candidata de la coalición opositora "Fuerza y Corazón por México", Xóchitl Gálvez reconoció que en el primero pudo “haber dado un mejor debate”, sin embargo, dijo que esto no le ha afectado y que sus preferencias entre la ciudadanía aumentaron.

A medios de comunicación, la representante del PRI, PAN y PRD, en las elecciones del dos de junio, dijo que el set donde se llevará a cabo el segundo debate es mejor y que este mes es definitivo para su campaña.

Sigue leyendo:

"No hay mucho cambio en el formato": Dice Máynez luego del ensayo para el segundo debate presidencial

¿Cuándo es el segundo debate presidencial, a qué hora, quién hablará primero y dónde verlo?

Xóchitl Gálvez agregó que el día de las elecciones habrá voto de castigo para el partido en la actual administración, especialmente por problemas de inseguridad relacionados con feminicidios y supuestos pactos con el narcotráfico desde el gobierno.

“El set es mejor, mucho mejor, (...) vamos bien, vamos cerca, hay voto de castigo, la gente no está contenta y eso se verá reflejado el 2 de junio. Incluso su base sabe, no le cumplió (...) desde Palacio Nacional les toca reflejar la realidad de un país ensangrentado y Morena busca eso, abrazo a los delincuentes, ella vive en Disneylandia”.

Respecto a su estrategia en el segundo debate, dijo que esta vez espera que los moderadores no “la interrumpan tantas veces” al tiempo en el que “se divertirá”.

“Mi estrategia es que me voy a divertir. En cuanto al tema de espionaje, el centro de inteligencia me está espiando. Si son más burros que los anteriores, los anteriores sabían hacer su chamba. La vez anterior fue la falla, la más afectada fue una servidora y cuatro interrupciones, tenía la intención de retirar en varias cosas, espero las moderaciones dejen que el debate fluya y que los consejeros estén ahí, pues es su casa y no les puedo decir nada”.