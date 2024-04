"No hay mucho cambio en el formato": Dice Máynez luego del ensayo para el segundo debate presidencial

Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano por la presidencia, declaró luego del ensayo para el segundo debate presidencial que no notó mayores cambios en el formato, por lo que le parecen injustas las críticas hacia el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Hablar de frente y contrastar, contestar a las preguntas de la ciudadanía, (...) No hay mucho cambio en el formato. No he visto a nadie quejarse. Este segundo influye mucho y que la gente está atenta y es injusto los señalamientos que hacen al INE, ojalá hubiera más, es para que las personas nos conozcan y comparen”.