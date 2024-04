Organizaciones civiles perfilan que candidatos a la Presidencia respondan cuestionamientos sobre educación

Distintas organizaciones civiles cuestionarán a las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y al candidato Jorge Álvarez Máynez para conocer cómo es que afrontarán los temas más relevantes en materia de educación en caso de ganar las elecciones del 2 de junio.

“Nos interesa que los candidatos nos digan el cómo, no solamente el qué. Yo creo que de acuerdo a los diagnósticos estamos bastante saturados y es importante saber cómo vamos a resolver los problemas”, aseguró Milagros Fernández, coordinadora de 10 por la Educación.

Sigue leyendo:

Quieren sacarse un 10 en educación: éstas son las propuestas de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Álvarez Máynez

Elecciones México 2024: ¿Cuándo es el segundo debate presidencial y cómo será el nuevo formato?

¿Cómo será el formato del foro?

Foto: Guillermo O’Gam @ogamphoto

En la conferencia explicó que el formato del foro será de la siguiente manera: “En el foro están invitados de acuerdo a cómo fueron registrados en el INE y en hora y media cada candidato va a contestar 10 preguntas, pasarán por separado porque no buscamos que haya un debate o que se retomen temas del pasado, queremos su visión a futuro”, detalló la coordinadora.

Entre los temas que se les cuestionará a los candidatos presidenciales se encuentran: los aprendizajes básicos, la cobertura educativa, la inclusión educativa, el magisterio, infraestructura y equipamiento, educación media superior, educación para el trabajo, equidad de género y seguridad en las escuelas, evaluación y transparencia y gasto público.

Por su parte, Francisco Landero, vocero de Educación con Rumbo, indicó que lo que buscan con este foro es sensibilizar a los candidatos sobre este tema y que lo pongan como una de sus prioridades en sus planes de gobierno.

“Queremos sensibilizar a los candidatos de este tema y que lo pongan más arriba de sus prioridades de su plan de gobierno. Hacemos que estudien y se preparen, porque contestar estas preguntas no es fácil, no se trata de improvisar, no se trata de llegar ahí a ver qué se me ocurre o la misma cantaleta que dije en el debate, sino de profundizar y realmente hacer un ejercicio bueno y profundo acerca de las preguntas y resolverlas”, explicó.

Gálvez y Máynez ya confirmaron su asistencia

Foto: Guillermo O’Gam @ogamphoto

Finalmente, los organizadores sostuvieron que hasta el momento ya les confirmaron su asistencia la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez y el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, sin embargo, siguen a la espera de la confirmación de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum e hicieron hincapié en que no aceptaría que acuda alguno de sus representantes.

“Te comento que en foros anteriores hemos tenido esta petición de mandar un representante, pero no hemos querido aceptarlo, ¿Por qué? Porque, pues sí queremos que los candidatos y las candidatas personalmente contesten las preguntas”, comentó Milagros Fernández.

El foro se realizará el próximo 8 de mayo en las instalaciones del Papalote Museo del Niño y aunque solo podrán acudir los medios de comunicación y las organizaciones civiles, se realizará una transmisión por streaming para el público en general.