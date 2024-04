Máynez anuncia que presentará libro con sus propuestas para la primera infancia

Jorge Álvarez Máynez, candidato a la Presidencia de la República, afirmó que presentará un libro con sus propuestas en materia de la primera infancia, además informó que dichas propuestas fueron realizadas por su hijo Luciano, de cinco años.

“En unos días voy a sacar un libro con todas mis propuestas y le pedí a Luciano que me dijera cuáles son las suyas, va a ser la contraportada del libro, las puede hacer porque también es parte de las propuestas que tenemos para el país”, manifestó.

¿Cuáles son las propuestas de Luciano, hijo mayor de Álvarez Máynez?

Foto: Daniel Ojeda @danielojedafoto

Durante su participación en el Pacto por la Primera Infancia, explicó cuáles fueron algunas de las propuestas presentadas por Luciano.

“Que todo sea rock and roll y fútbol, que siempre pueda jugar con mi hermana y los equipos sean de niñas y niños, que los abuelos y abuelas traigan sus tenis, que no cabe mi jardín, que esté limpia el agua, que los conejos y las ovejas sean libres en la granja, que las escuelas no cuesten mucho, que ya no sean tan malas las gasolinas y que el pasto no esté venenoso, que los niños y niñas no sean pobres y que todos puedan ir a la feria”, enlistó.

Garantiza que las propuestas se van a cumplir

Foto: Daniel Ojeda @danielojedafoto

El candidato naranja resaltó que dichas propuestas se van a cumplir y puso como ejemplo lo que ha pasado en materia de infancia en los estados de Nuevo León y Jalisco.

Lo vamos a hacer realidad, si se puede México, es muy grande, tenemos muchas cosas para hacerlo, lo estamos haciendo en donde podemos, en Nuevo León se está poniendo al niño y a la niña en el centro, igual que en Jalisco y muy pronto va a pasar en todo el país.

Agradece popularidad de canción de su campaña

Foto: Daniel Ojeda @danielojedafoto

Álvarez Máynez agradeció a todas las niñas y niños del país que han cantado y bailado la canción de su campaña, mismos que siempre están atentos a todo lo que hace.

“Yo les agradezco muchísimo porque hay muchas niñas y niños cantando la canción, han estado atentos en lo que estamos haciendo, y cuando me piden que les grabe un video a las niñas y a los niños siempre les digo algo: no se preocupen demasiado por la política, su única tarea ahorita en esta edad y el resto de sus vidas es ser felices. Qué bueno que les guste la canción, que bueno que estén atentas y atentos a lo que pasa con su país”, concluyó.