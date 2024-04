“Nunca he tenido una acusación de corrupción en mi contra”: Clara Brugada durante el Debate Chilango este 21 de abril

Clara Brugada

Al ser cuestionada sobre que René Bejarano, ligado a presuntos actos de corrupción, es quién financia su campaña electoral, la candidata a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Clara Brugada pidió a Santiago Taboada “que hagas las denuncias, porque yo no tengo ningún socio”.

Y dejó en claro que “tú no puedes creer que haya gobiernos honestos que no dan moches ni tajadas”.

“Pero en Iztapalapa, durante mi administración , no ha habido un solo señalamiento de corrupción por el tema de obras, y mucho menos estar dando dinero o haciendo cualquier situación, no somos como ustedes, no nos compares”, expresó.

Reprochó que Taboada metió una queja ante el Instituto Electoral de la ciudad de México (IECM) para evitar que se hablará del cártel inmobiliario, el cual dijo “es real y claro que ha provocado un daño irreversible”.

“Es el escándalo de corrupción más grande del siglo. En la alcaldía que gobernó Santiago Taboada, miren, son 264 pisos de corrupción. 264 que además se convierten en seis míticas, seis edificios grandes de estos míticas, de ese tamaño son los pisos de corrupción. Así que también cada vez salen más pisos de corrupción”, añadió.

Destacó que Taboada “vive, al menos es su domicilio con el que se declara como su domicilio, en un edificio del cártel inmobiliario”, y es que un constructor dijo que cedió cinco departamentos por permitir pisos de más.

Finalmente recordó que 30 funcionarios de Benito Juárez “están involucrados en la red de corrupción, algunos imputados, otros juzgados, otros en la cárcel, otros sentenciados”, y destacó que Taboada es un extorsionador, es “El empresario dueño de Citi Coyoacán, una empresa acusada de corrupción, así lo han dicho empresarios”.