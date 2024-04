Máynez defiende su popularidad en redes: "la gente no pondría en su boda una canción de Morena ni del PRI"

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, sigue defendiéndose de las críticas que ha causado su popularidad en las redes sociales. En su arribo al estado de Tamaulipas para asistir al arranque de campaña de Roberto Lee, aspirante a la alcaldía Matamoros, señaló que lamenta mucho la comentocracia, especialmente en la Ciudad de México, puesto que muchos medios de comunicación han despreciado su crecimiento gracias a las redes sociales.

“Es una señal de cosas mucho más importantes, yo lamento mucho el análisis frívolo de la comentocracia, sobre todo en la Ciudad de México, que no entiende que hay mucho más allá, mucho más fondo en lo que está sucediendo”, señaló a los medios.

Sigue leyendo:

Que ningún joven pobre vuelva a estar en prisión por fumar mariguana: Máynez en Sinaloa

Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez coinciden en vuelo rumbo a Acapulco

Canción de MC representa esperanza, asegura

Foto: Especial

El candidato del partido naranja, añadió que los ciudadanos no escucharían las canciones de partidos como lo son PRI, PAN o Morena dentro de los eventos sociales, aunado a ello, sostuvo que la canción de Movimiento Ciudadano es diferente porque representa la esperanza del país y el cambio.

“La gente no pondría en su boda una canción de Morena ni del PRI por lo que representan. La nuestra es una canción que representa la alegría de las personas, porque representa una nueva esperanza para el país y me da mucho gusto que las niñas y que los niños, que los jóvenes hayan volteado el guion de la contienda presidencial”, expresó.

Confía en seguir ganando seguidores

Foto: Especial

Posteriormente, en el arranque de campaña de Movimiento Ciudadano en Matamoros, aseguró que pese a que comenzó su campaña después de las candidatas, Claudia Sheinbaum, de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", y Xóchitl Gálvez de "Fuerza y Corazón por México", destacó que él se ha ganado el cariño de la gente y la fuerza de los jóvenes.

“Yo no tengo el dinero que tienen los ladrones del PRI y del PAN, de Morena, yo no tengo el dinero que tiene Cabeza de Vaca para huir a los Estados Unidos con todo lo que se robó. Yo no tengo el dinero que tienen los corruptos que tienen los políticos de la vieja política, pero ellos no tienen el cariño de la gente, ellos no tienen la fuerza de los jóvenes y de las personas que no quieren rendirse a vivir en un México sin oportunidades”, agregó.

Finalmente, Álvarez Máynez manifestó que ganará las próximas elecciones junto con todo MC y puntualizó que su triunfo será sin tener ningún vínculo y ningún pacto oscuro. “Les vamos a ganar porque nosotros le vamos a servir a la gente que ha sido olvidada”, concluyó.