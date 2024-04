Debate CDMX: Estos fueron los mejores momentos del debate entre candidatos a la Jefatura de Gobierno

Taboada dice que de haber sido corrupto la fiscalía no le hubiera dejado ser candidato. Acusa que contratos de las Utopías están relacionados con René Bejarano, ante lo que Brugada presenta la señal de "Taboada Miente". Posteriormente responde y le pide a Taboada denunciar "no puedes creer que haya gobiernos honestos que no dan moches ni tajadas", le dice y remarca "no somos como ustedes, no nos compares".

Chertorivski acusa a la actual administración de no haberle entrado al combate a la corrupción "porque les chocan los organismos autónomos", dice. Remarca que pese a las investigaciones por el "cártel inmobiliario" no se ha acabado ese flagelo. Por ello remarca que se requiere un sistema ciudadano y una fiscalía autónoma para ese fin.

Taboada promete retomar el sistema anticorrupción y reformar la fiscalía en la capital. Promete agilizar las denuncias digitales, con un gobierno "casi sin ventanillas". Podrás ver en tiempo real lo que gasta el gobierno promete.

Brugada señala que para tener un gobierno honesto se refieren funcionarios honestos, con vocación de servicio. Por ello, promete instalar el gabinete anticorrupción, encabezado por la Jefa de Gobierno. Que se ejerza el gasto público con transparencia y que se verifique a las dependencias, así como instalar cámaras en los policías.