Así fueron los últimos minutos del candidato Noé Ramos antes de ser asesinado: VIDEO

Noé Ramos, candidato por la coalición "Fuerza y Corazón por México" compartió un emotivo video en sus redes sociales el cual fue grabado momentos antes de ser brutalmente asesinado, en el se ve como era querido y reconocido por la ciudadanía de su comunidad.

En la grabación se ve como el candidato esta sentado en una mesa y dice "comiendo tamalitos que me invitaron, me motiva" y añade "es algo muy especial que la gente me de un vaso de agua, me invite un taco, me motiva a seguir trabajando", se ve como hay personas a su alrededor.

El video de poco más de un minuto sería grabado pasado el medio día Foto: Facebook Noé Ramos

El video de poco más de un minuto sería grabado pasado el medio día, quien era candidato a la alcaldía de Ciudad Mante por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN), minutos después habría sido asesinado a puñaladas en plena vía pública.

Era muy querido en Ciudad Mante Foto: Facebook Noé Ramos

Pobladores salieron a las calles para exigir justicia ante el terrible homicidio. El terrible hecho sucedió colonia Azucarera y autoridades implementaron un operativo y las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos,