Xóchitl Gálvez asegura que resolverá el problema del agua en la CDMX: "va a llegar una ingeniera que sí le entiende"

En su visita a Morelos, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, aseguró que atenderá la problemática del agua en la Ciudad de México, al tiempo que acusó a los gobiernos morenistas de ser responsables por la contaminación de un pozo en Álvaro Obregón, reportada en las últimas semanas.

“Le vamos a entrar de lleno, ahorita les voy a contar todo lo que vamos a hacer en materia de agua. Va a llegar una ingeniera que sí le entiende. Vean a la señora Sheinbaum el desastre que dejó de agua en la ciudad. Vean el desastre que están viviendo los vecinos de Benito Juárez por un pozo contaminado y no me quiero imaginar cuántos otros pozos contaminados hay en la Ciudad de México, porque no hicieron su chamba”, indicó.

En Yecapixtla, Gálvez Ruiz también se refirió a la caída de una grúa en las obras del Tren Interurbano: "hoy se les volvió a caer el Tren Interurbano, una grúa peligrosísima. Son ineptos, son corruptos”.

Sigue leyendo:

Elecciones México 2024: ¿Cuándo es el próximo debate presidencial y cómo será el nuevo formato?

Xóchitl, candidata que cae

Asegura que "no tiene nada que esconder" en su declaración patrimonial

Xóchitl Gálvez y la candidata a la gubernatura, Lucy Meza, este miércoles. Foto: Especial

Sobre la posibilidad de que pudiera ser sujeta a juicio penal por presuntamente distorsionar su información patrimonial, la candidata del PAN, PRI y PRD indicó que no tiene nada que esconder e incluso ironizó con un “mira como tiemblo”

Aquí lo espero, señor Presidente. Cuando quiera. A la hora que quiera, porque su servidora no se ha robado un solo peso en su vida (...) yo soy empresaria desde hace 32 años. Mis cuentas ante Hacienda están claras, lo que tengo es producto de mi trabajo. Yo nunca me he robado un peso, así es que...Miren como tiemblo.

Por lo pronto, en Morelos, Xóchitl Gálvez prometió seguridad, apoyos para el campo, y programas para combatir la violencia contra las mujeres, y denunció, denunció que Cuauhtémoc Blanco, quien ya no está al frente del gobierno morelense, que fue autoritario, no le pudo meter goles a los delincuentes.

En su discurso, también criticó la actuación de Adán Augusto López, quien fue titular de la Secretaría de Gobernación, y quien, desde su papel como encargado de la política interior, tampoco hizo nada por mejorar la seguridad en Morelos.