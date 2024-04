Sheinbaum va por compensar a mujeres tras años de invisibilización: les promete vivienda y combate a violencia

Ticul, Yucatán.- Tras años de invisibilización a las mujeres mexicanas, la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, planteó recompensarlas.

En un encuentro con mujeres yucatecas, en el campo de béisbol de Ticul, la morenista prometió gobernar para todos y todas, pero especialmente para el género femenino.

"Vamos a gobernar para todos y para todas, pero hay una historia donde las mujeres hemos sido, como se dijo aquí, invisibilizadas, que no se nos tomaba en cuenta Entonces también hay que compensar esa historia en donde nos consideraban menos. Había este dicho, imagínense en México, a mí me tocó de joven, que decían: tú no hables, calladita te ves más bonita (...) vamos a gobernar para todos y para todas, pero también especialmente para las mujeres", aseguró en su día 48 de campaña.

Perfila viviendas para ese sector

Como parte de sus propuestas para este sector poblacional, Sheinbaum informó que en su administración el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores va a construir un millón de casas, de las cuales la mayoría será para las mujeres.

La mayoría de las escrituras va a estar a nombre de las mujeres mexicanas para que se transmita a los hijos.

También el combate contra la violencia de género es otro de los planteamientos de Claudia Sheinbaum.

El candidato a Gobernador de Yucatán por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Joaquín "Huacho" Díaz Mena, prometió apoyar a las mujeres artesanas.