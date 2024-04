Mira aquí las propuestas del debate entre las candidatas por la alcaldía Venustiano Carranza

La primera en hablar es Rocío Barrera, hizo mención de la inasistencia de Evelyn Parra "la experiencia que transforma no quiso venir a este debate no resuelve tus problemas". Declaró que no ha cumplido en garantizar los servicios de calidad en la demarcación. Apuntó que Venustiano Carranza necesita un cambio. Invitó a que la conozcan y le depositen confianza.