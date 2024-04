Zaldívar tiene la piel muy sensible, que se aguante: Xóchitl Gálvez

La candidata presidencial de "Fuerza y Corazón por México", Xóchitl Gálvez, aseguró que Arturo Zaldívar "tiene muchas cosas que explicar" sobre su administración como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Indicó que ella como senadora vio muchas de las acciones irregulares que se dieron en la gestión del ministro en retiro, por lo que pidió que procedan las investigaciones que autorizó la ministra presidenta Norma Piña.

Ahora que le toca, que se aguante, expresa Gálvez / FOTO: ESPECIAL

En entrevista previa al encuentro con mujeres en la Expo Ganadera, en Tlaquepaque, Jalisco, Gálvez Ruiz rechazó lo que dijo Zaldívar sobre que la ministra Piña era el “brazo político” de su campaña. A su vez, criticó que él diga que es un asunto político las acusaciones en su contra: “tiene la piel muy sensible”, opinó.

“La ministra Piña no está en mi campaña, él está en la campaña de Claudia Sheinbaum. Él decidió politizarse como ministro teniendo la enorme oportunidad de servir al país. Decide separarse para involucrarse en una campaña política. Pues así es esto. Miren las que he vivido. Y él tiene creo que la piel muy sensible, que se aguante. Porque ha sido un hombre extremadamente violento, majadero conmigo. Y ahora que le toca, pues, se tira a llorar. Les encanta victimizarse".