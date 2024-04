Claudia Sheinbaum critica a INE por no facilitar proceso de voto para mexicanos en el extranjero

Los Mochis, Sinaloa.- El Instituto Nacional Electoral (INE) no facilita el voto desde el extranjero, criticó la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo. En conferencia de prensa, en esta ciudad sinaloense, la morenista señaló que el proceso para participar en la elección del 2 de junio es muy tortuoso para los mexicanos que residen en otra naciones.

"Queremos que todos los mexicanos y mexicanas que vivan en el exterior, que tienen su nacionalidad mexicana, puedan votar, eso se llama democracia y el INE no ha facilitado eso, desde antes lo dijimos que es demasiado tortuoso el proceso para que los mexicanos y mexicanas puedan votar desde el extranjero. No solamente deben tener su credencial de elector, sino que además tienen que inscribirse, tienen que recibir la aprobación y no son los Consulados, los Consulados son facilitadores, es un asunto del Instituto Nacional Electoral", explicó.

Más de 40 mil solicitudes fueron rechazadas

Dichas declaraciones las hizo a raíz de la cancelación del INE a miles de solicitudes de registro.

Es increíble, hay 40 millones de mexicanos y mexicanas en Estados Unidos, nada más. Supónganse que tienen posibilidad de votar, creo que la cifra es sobre 20 millones, un poco más. Se inscribieron 250 mil o 300 mil, y de todas maneras a esos les retiran la posibilidad a 35 mil y les dan creo que tres días para que puedan resolver su situación.

A través de un comunicado de prensa, el INE informó que realizó una revisión de 42 mil 436 solicitudes de registro. Como consecuencia, se determinó la improcedencia de 39 mil 724 solicitudes (equivalentes al 0.04 % de la Lista Nominal Nacional) por presentar irregularidades o inconsistencias en los documentos soporte.

Las principales irregularidades o inconsistencias detectadas relacionadas con la firma fueron: firmas ilegibles, fotocopias de la firma en lugar de firma autógrafa o falta de coincidencia con la firma de la Credencial para Votar (CPV).

Dialogará con INE formato de debates

Claudia Sheinbaum también informó los temas que abordara su equipo de trabajo en la reunión que van a sostener con el INE próximamente, siendo las preguntas del debate una de las mayores inquietudes.