Xóchilt Gálvez promete que mujeres serán prioridad

En Ciudad Juárez, Chihuahua, la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, prometió trabajar para acabar con la inseguridad y la violencia que viven las mujeres en el país. En el encuentro con trabajadoras de ese municipio, en la Planta La Nogalera, Gálvez Ruiz afirmó que de ganar la Presidencia de la República, las mujeres serán su prioridad y aplicará programas para lograr su independencia.

Tras recordar que fue en Ciudad Juárez en donde se cimbró a México, con las “mujeres desaparecidas”, lo que hizo darse cuenta del peligro en que vivían por el simple hecho de ser mujeres, la senadora panista con licencia garantizó que de llegar al gobierno federal, atenderán las causas para protegerlas.

Gálvez Ruiz afirmó que de ganar la Presidencia de la República, las mujeres serán su prioridad y aplicará programas para lograr su independencia. Foto: Jorge Almaquio

“Nosotros queremos mujeres independientes y si alguna mujer sufre violencia le vamos a poner especial atención; de entrada con la tarjeta Mexicana para que pueda salirse del hogar violento rentar alguna vivienda que le permita dejar esta violencia tenemos que acompañar a las mujeres”, indicó.

Apuntó que el que México tenga una mujer presidenta, la compromete a que en Juárez, las cosas caminen por lo que se tendrá un programa integral de atención con psicólogas, trabajadores sociales, médicas, legistas, con las que se atenderá constantemente a las mujeres, y no como señaló su contrincante la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, quien dijo que ya se había hablado mucho del tema.

“Las mujeres van a ser la prioridad. Yo no voy a hacer lo que dice Claudia de que ya del tema de mujeres hablamos mucho, ya a otro tema. Nunca es suficiente hablar de mujeres, nunca mientras asesinan 10 mujeres al día, mientras violen a 46 mujeres al día, mientras desaparecen a seis mujeres, todos los días. ¡Tenemos que seguir hablando de Mujeres!”, puntualizó.

En este marco, indicó que, también habrá apoyo para los trabajadores del campo y los empresarios, a quienes dijo que tiene preparado una inversión de 50 mil millones de pesos para que en las empresas instalen celdas solares y dejen de pagar altas tarifas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Sobre la educación, Xóchitl Gálvez prometió que habrá escuelas especiales para que niños con sordera, invidentes, con autismo, o síndrome de Down, puedan acceder a un programa de enseñanza y formación con calidad.

La abanderada del PAN, PRI y PRD pidió el apoyo a las mujeres trabajadoras con su voto para el

próximo 2 de junio, y para convencer a la gente de que los programas sociales no solo no van a desaparecer, si no van a mejorar.

Dijo que por ejemplo, actualmente, la pensión de Adultos Mayores la utilizan para comprar sus medicinas, pero en su gobierno contarán con la Tarjeta Mi Salud, con la que no tendrán que desembolsar de su pensión, entre otros.