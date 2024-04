Uuc Kib Espadas: nosostros nos reunimos con quien lo solicite

Uuc Kib Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), declaró que se reúnen con quienes lo soliciten sin importar el parttido, luego de que Mario Delgado, presidenta nacional de Morena, asegurara que la oposición, pretende que le hagan campaña a Xóchilt Gálvez.

En entrevista con Lupita Juárez para El Heraldo Radio que se transmite mediante El Heraldo Media Group, sostuvo que interactúan con los partidos políticos en todo momento y que la posibilidad de interactuar con cualquier partido esta abierta, que se reúnen con quien así lo solicite.

Uuc Kib Espadas señaló que el INE tiene publicidad permanente sobre las elecciones Foto: X @Uuckib

Aclaró que lo que el INE no debe hacer es meterse en el debate político, ya que eso solo le pertenece a los actores políticos y que la única publicidad que tiene el instituto es la de informar a la población sobre como debe ser el proceso electoral, que está permitido y que no, como que el voto no debe ser condicionado ni comprado.

Precisó que la Comisión de Quejas trabaja permanentemente y que en dos días suelen determinar si es procedente o no una queja así como determinar la sanción.