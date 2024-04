Lía Limón alerta riesgo en Alfonso XIII, Álvaro Obregón, si hay combustible en pozo

La candidata del PAN, PRI y PRD a la alcaldía Álvaro Obregón, Lía Limón, alertó que en caso de haber combustible en el agua del pozo contaminado ubicado en esa demarcación, el cual abastecía a una zona de la alcaldía Benito Juárez, esa zona de la colonia Alfonso XIII, en la que incluso hay una escuela, estaría en riesgo.

Dicho pozo fue cerrado el día de ayer luego de que se detectara que era la fuente del líquido que los habitantes reportaban con un olor inhabitual, sin que hasta el momento se haya precisado la sustancia que lo contaminaba. Sin embargo, la alcaldesa con licencia remarcó que el día de ayer había presencia de la Guardia Nacional, de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"Ayer acordonaron, estaba la Guardia Nacional y estaba Pemex, estaba CFE, estaba la Policía resguardando el lugar y hasta ahora no atinan a decir que estaba pasando", aseveró.

En ese sentido acusó de incompetencia al gobierno capitalino y dijo que "no dan una", pues originalmente estimaron que era un problema en las cisternas de los domicilios y ahora piensan que tiene que ver con las industrias aledañas al pozo.

Me parece muy grave que no atinen a decir algo coherente a los vecinos y a la ciudadanía.

Finalmente, deslindó a la alcaldía de cualquier responsabilidad, asegurar que se trata de un tema de falta de mantenimiento, pues dijo que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) no ha invertido en los últimos años en la demarcación.

"Por supuesto que nosotros no tenemos ni media facultad sobre ese pozo y sobre ningún otro (...) al Jefe de Gobierno no le importa dar agua contaminada con combustible como no le importó hace años dar leche con heces fecales (...) es negligencia que mata como hace tres años que se cayó el Metro", finalizó.